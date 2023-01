Projet Grogu : Un tracker personnel chez Google pour concurrence les AirTag d’Apple ?

Google travaillerait sur un tracker personnel similaire aux AirTag d’Apple qui permettrait de localiser un objet ou une personne. Une nouvelle balise connectée qui pourrait émerger de l’éco système du géant du net at qui pourrait avoir comme nom de code : Projet Grogu.

Ah, de nos jours le monde de l’électronique et du connecté ne cesse de nous surprendre. Bluetooth, Wi-Fi, 4G, 5G, GPS…autant de technologies qui offrent une multitude de possibilités. Et cette fois c’est Google qui pourrait bien selon certaines sources s’intéresser à un objet connecté qui n’est pas vraiment tout nouveau, mais qui fait son chemin. Le tracker connecté.

Projet Grogu ? Des suspicions de développement d’un tracker connecté.

Depuis quelques jours la planète geek s’excite sur la possibilité chez Google du développement d’un nouvel objet connecté. Et cet objet connecté serait un tracker personnel ou une balise connectée similaire au AirTag d’Apple, Galaxy SmartTag+ de Samsung ou encore au Tile que nous avions testé il y a déjà quelques années.

Ce que l’on sait sur ce nouveau venu chez Google ? Peu de choses au final. Selon les informations recueillies, çà et là par certains spécialistes ou fouineurs du Net, le dispositif pourrait utiliser le Bluetooth (BLE) et passerait via le service Google Fast Pair en association avec le smartphone.

Selon le blogueur Kuba Wojciechowski, il se pourrait que le dispositif soit doté d’un haut-parleur. Un haut-parleur qui vous avez compris servira de permettre aux dispositif d’être utilisé comme système d’alarme en cas d’éloignement. Une fonction déjà présente sur les trackers actuels. L’idée ainsi est par exemple de glisser le tracker dans votre portefeuille et de l’associer à votre smartphone.

Si on vous vol votre portefeuille ou que vous l’oubliez quelque part, une fois que vous vous éloignerez de celui-ci, il se mettra à sonner. Autre technologie utilisée la technologie de communication sans fil UWB (Ultra wideband).

Prix et Disponibilité.

Pour le moment aucune information sur le produit en question qui on s’en doute s’il devait sortir sera forcément compatible avec la plupart des smartphones Android. Le système d’exploitation pour smartphone qui appartient à Google, faut-il encore vous le rappeler.