Bon Plan : 900€ de réduction sur la TV OLED LG OLED65B4 2024.

La TV OLED LG OLED65B4 (modèle 2024) bénéficie actuellement d’une remise de 900€ chez Boulanger. Ce modèle de 65 pouces offre une technologie OLED pour une qualité d’image optimale, à prix réduit pendant une durée limitée.

Un téléviseur qui élargit l’offre OLED de LG

La TV OLED LG OLED65B4 2024 élargit l’offre de produits du constructeur en apportant un écran de 65 pouces qui s’intègre parfaitement dans un salon moderne. Avec sa résolution 4K Ultra HD, elle offre des images détaillées et précises, avec des noirs profonds et des couleurs vives, typiques de la technologie OLED. LG enrichit ainsi sa gamme avec un modèle adapté aux attentes des amateurs de cinéma et de jeux vidéo.

Performance et connectivité avancées

Le LG OLED65B4 ne se contente pas d’élargir la gamme de téléviseurs OLED, il introduit des caractéristiques techniques qui le rendent attractif. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, cette TV garantit une fluidité optimale des images, idéale pour les jeux vidéo. Elle est équipée de quatre ports HDMI 2.1, supportant les dernières normes de connectivité pour des appareils de nouvelle génération, ainsi que de deux ports USB pour la lecture de contenu multimédia.

Une qualité audio immersive

Outre sa qualité d’image, cette TV OLED offre une expérience audio satisfaisante avec une puissance sonore de 2 x 10 Watts, grâce à un système audio intégré conçu pour fournir un son clair et enveloppant. La marque complète ainsi son éventail de produits avec des téléviseurs qui ne se limitent pas à la qualité d’image, mais intègrent aussi des systèmes audio adaptés aux exigences actuelles.

Prix et disponibilité

La LG OLED65B4 (modèle 2024) est actuellement disponible au prix de 1490€ au lieu de 2390€ chez Boulanger, soit une économie de 900€. Cette promotion est valable pour une durée limitée et peut varier selon les stocks disponibles.

Récapitulatif technique