Bon plan : TV OLED Samsung TQ55S95D : 200 € de remise pour une immersion totale en 4K

La marque étoffe son catalogue avec la Samsung TQ55S95D, une TV OLED 4K de 140 cm (55 pouces) lancée en 2024. Actuellement, elle bénéficie d’une remise de 200 € sur Fnac.com, la rendant particulièrement attractive pour les amateurs de technologie haut de gamme.

Samsung continue d’innover avec la TQ55S95D, intégrant des technologies avancées pour offrir une expérience visuelle et sonore immersive. Ce modèle s’inscrit dans la lignée des téléviseurs OLED de la marque, combinant design élégant et performances de pointe.

Écran OLED QD : des images éclatantes et des noirs profonds

La TQ55S95D utilise la technologie OLED Quantum Dot (QD-OLED), offrant des couleurs vives et un contraste saisissant. Grâce à cette combinaison, les images bénéficient d’une luminosité accrue et de noirs profonds, améliorant ainsi la qualité visuelle globale. Les scènes sombres gagnent en précision, tandis que les scènes lumineuses conservent leur intensité sans écrasement des détails.

Processeur NQ4 AI Gen2 : une intelligence artificielle au service de l’image

Équipée du processeur NQ4 AI Gen2, cette TV analyse et optimise chaque scène en temps réel. Cette puce utilise l’intelligence artificielle pour améliorer la netteté, le contraste et la fluidité des images, garantissant une expérience de visionnage optimale, même avec des contenus de basse qualité. L’upscaling 4K permet ainsi de sublimer les sources non UHD.

Expérience sonore immersive avec Dolby Atmos

La TQ55S95D intègre un système audio 4.2.2 canaux avec une puissance de 70 W, compatible avec Dolby Atmos. Cette configuration offre un son enveloppant, plaçant le spectateur au cœur de l’action. De plus, la technologie Object Tracking Sound+ adapte le son en fonction des mouvements à l’écran, renforçant l’immersion dans les films, jeux ou événements sportifs.

Design épuré et fonctionnalités connectées

Avec son design Infinity One de seulement 11,2 mm d’épaisseur, la TQ55S95D s’intègre harmonieusement dans tous les intérieurs. Elle propose également une interface Tizen OS fluide, donnant accès à une multitude d’applications et de services de streaming. La compatibilité avec les assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa, Google Assistant et Bixby enrichit encore l’interactivité au quotidien.

Une TV pensée pour le gaming

La gamme du constructeur s’agrandit avec une télé pensée aussi pour les gamers. Grâce au port HDMI 2.1, au taux de rafraîchissement de 144 Hz, à la technologie AMD FreeSync Premium Pro, et au Game Bar 4.0, la TQ55S95D promet des sessions de jeu fluides, sans déchirure ni latence. Les fonctions comme le Motion Xcelerator Turbo Pro garantissent une réactivité optimale pour les jeux rapides.

Récapitulatif technique