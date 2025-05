Bon plan : 300€ de remise sur la TV Mini LED Samsung NeoQLED TQ55QN88D MiniLED 4K AI SmartTV

La Samsung NeoQLED TQ55QN88D, téléviseur Mini LED 4K de 55 pouces, est actuellement proposée avec une réduction de 300€, la rendant particulièrement attractive pour les amateurs de technologie de pointe et de qualité d’image exceptionnelle.

La marque Samsung continue d’élargir sa gamme avec des modèles innovants, et la TQ55QN88D ne fait pas exception. Ce téléviseur combine des technologies avancées pour offrir une expérience visuelle immersive et des fonctionnalités intelligentes adaptées aux besoins modernes.

Technologie Mini LED et qualité d’image exceptionnelle

La TQ55QN88D utilise la technologie Mini LED, offrant un rétroéclairage précis grâce à des LED de taille réduite. Cette technologie permet d’obtenir des noirs profonds et des contrastes saisissants. La résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) assure une netteté remarquable, tandis que le taux de rafraîchissement natif de 100 Hz, optimisé jusqu’à 120 Hz, garantit une fluidité optimale pour les scènes d’action et les jeux vidéo.

Processeur NQ4 AI Gen2 pour une optimisation intelligente

Équipée du processeur NQ4 AI Gen2, cette Smart TV analyse et optimise en temps réel les images et le son. Grâce à l’intelligence artificielle, le téléviseur ajuste automatiquement la luminosité, le contraste et la netteté, offrant ainsi une qualité d’image adaptée à chaque contenu.

Expérience sonore immersive avec Dolby Atmos

La TQ55QN88D intègre une puissance sonore de 40 Watts et prend en charge le Dolby Atmos, créant une ambiance sonore enveloppante. Cette configuration audio permet de profiter pleinement des films, séries et jeux vidéo, avec un son clair et dynamique.

Connectivité complète pour une utilisation polyvalente

Ce modèle propose une connectivité étendue avec 4 ports HDMI 2.1, 2 ports USB, une entrée antenne hertzienne, une entrée satellite, un port Ethernet, une sortie optique, et la compatibilité Bluetooth. Cette variété de connexions facilite l’intégration de divers appareils, tels que consoles de jeux, lecteurs Blu-ray ou systèmes audio externes.

Fonctionnalités intelligentes et compatibilité avec les assistants vocaux

La TQ55QN88D fonctionne sous le système d’exploitation Tizen, offrant un accès à un large catalogue d’applications. Elle est compatible avec les assistants vocaux tels qu’Alexa, permettant un contrôle vocal intuitif. De plus, la fonction SmartThings facilite la gestion des appareils connectés au sein de l’écosystème Samsung.

Récapitulatif technique