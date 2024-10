Le MEISTERSTÜCK (Gen.2) de sonoro : Un nouveau bijou audio pour les amateurs de son et de design

Sonoro élargit son offre de produits avec le MEISTERSTÜCK (Gen.2), un système audio tout-en-un qui combine performance sonore et élégance de conception. Ce modèle haut de gamme est conçu pour s’intégrer harmonieusement dans n’importe quel intérieur, offrant une expérience sonore immersive et raffinée.

Depuis sa création en 2006, sonoro conçoit des systèmes audio emblématiques, réputés pour leur qualité sonore exceptionnelle et leur design soigné. Basée en Allemagne, la marque est reconnue pour son expertise en matière de technologies audio de pointe.

Une Élégance Intemporelle et une Performance Sonore Inégalée

Avec le (Gen.2), la marque enrichit sa gamme de systèmes tout-en-un avec un appareil associant un design sophistiqué à une technologie audio avancée. Doté d’un caisson de basses puissant de 5,25 pouces et de quatre haut-parleurs haute performance, ce système 2.1 offre un son équilibré et puissant. La fonction Dynamic Bass permet d’obtenir une profondeur sonore remarquable, pour des expériences d’écoute optimales.

A relire : Enceinte ROCKSTER de Teufel : Un Son Puissant et Un Design Iconique L’arrivée de l’enceinte ROCKSTER de Teufel marque une nouvelle étape dans le monde de l’audio portable. Conçue en collaboration avec Fender, cette gamme promet une expérience sonore unique.

Le boîtier en bois, fini avec une laque de haute qualité, et la façade en aluminium à l’aspect flottant témoignent du savoir-faire de sonoro en matière de design. Disponible en cinq coloris (ébène, blanc, noyer, satin-gris et graphite), le MEISTERSTÜCK (Gen.2) est conçu pour s’adapter à toutes les décorations intérieures.

Une Connectivité Sans Limites pour une Polyvalence Inégalée

La marque étoffe son catalogue avec un système offrant une large palette de connexions. Le MEISTERSTÜCK (Gen.2) propose des options filaires telles que HDMI, USB-A et USB-C, AUX-IN et une entrée optique numérique. En parallèle, il est équipé de technologies sans fil telles que Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, AirPlay et Google Cast. Pour une expérience complète, un lecteur CD intégré, ainsi que la radio FM, numérique et Internet sont inclus. De plus, les services de streaming comme Spotify Connect et TIDAL Connect sont accessibles directement.

Utilisation Simplifiée et Adaptée à Chaque Pièce

La marque introduit de nouvelles références avec une interface utilisateur repensée pour une prise en main intuitive. Le MEISTERSTÜCK (Gen.2) est doté d’un grand écran de 4 pouces et de boutons de sélection directe permettant une navigation fluide. Une télécommande et l’application sonoro audio ajoutent un confort d’utilisation supérieur. De plus, une fonctionnalité de correction acoustique permet d’adapter le système aux caractéristiques de chaque pièce, optimisant ainsi l’expérience sonore.

Disponibilité et Prix du MEISTERSTÜCK (Gen.2)

Le MEISTERSTÜCK (Gen.2) est déjà disponible sur le site de sonoro et chez les revendeurs spécialisés. Le prix de vente public conseillé varie entre 1 499 € TTC et 1 599 € TTC selon la finition choisie, le modèle en noyer étant le plus onéreux.

Récapitulatif Technique

Caisson de basses : 5,25 pouces

: 5,25 pouces Haut-parleurs : Quatre haut-parleurs haute performance

: Quatre haut-parleurs haute performance Dynamic Bass pour une profondeur sonore améliorée

pour une profondeur sonore améliorée Options de connectivité : HDMI, USB-A, USB-C, AUX-IN, entrée optique numérique

: HDMI, USB-A, USB-C, AUX-IN, entrée optique numérique Technologies sans fil : Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, AirPlay, Google Cast

: Wi-Fi, Bluetooth bidirectionnel, AirPlay, Google Cast Lecteur CD intégré

intégré Radio FM, numérique et Internet

FM, numérique et Internet Streaming : Spotify Connect, TIDAL Connect

: Spotify Connect, TIDAL Connect Interface utilisateur : écran de 4 pouces, boutons de sélection directe

: écran de 4 pouces, boutons de sélection directe Correction acoustique adaptative à la pièce

adaptative à la pièce Finitions : ébène, blanc, noyer, satin-gris, graphite

Retrouver tous les articles de Planet Sans fil sur Google News. Vous y trouverez notre actualité, nos tests en un seul clic.