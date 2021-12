Priska Duo Easy EU, la nouvelle prise connectée de Konyks.

Avec sa nouvelle prise connectée, Priska Duo Easy EU Konyks apporte une nouvelle évolution à sa prise connectée Priska Duo EU que nous vous avions présentée en test en début d’années. Une nouvelle évolution intéressante.

Konyks a décidé de se spécialiser dans les objets connectés et plus particulièrement dans les objets connectés dédiés à la maison. Ainsi la marque propose des prises connectées, des ampoules des capteurs de présences, des caméras.

Nous avons d’ailleurs déjà eu l’occasion de tester certains de ses produits. Avec sa gamme « Easy », la marque étoffe sa gamme de produits tout en les innovant.

Priska Duo Easy EU, le Bluetooth en plus !

Cette nouvelle prise proposée par Konyks récupère toutes les spécificités proposées par la version antérieure. À savoir le fait qu’elle est équipée de Wi-Fi et qu’il est possible de se connecter dessus via une app dédiée pour smartphone.

Mais cette nouvelle Priska Duo Easy EU comme les autres produits « Easy » de la gamme sont désormais équipés de Bluetooth. Grâce au Bluetooth, il est désormais possible de faire l’impasse sur le Wi-Fi et de piloter la prise directement depuis son smartphone quand vous vous trouvez dans la même pièce que la prise.

En outre, on trouve plusieurs autres options comme la possibilité de relever la consommation énergétique de l’appareil sur lequel la prise est connectée. Comme pour les versions antérieures, il est toujours possible via l’application de configurer des scénarii pour allumer/éteindre la prise à des heures bien précises.

Compatible avec les assistants vocaux.

On notera au passage que la prise est compatible avec les assistants Google Home et Amazon Alexa. Il sera donc possible de piloter les prises à la voix depuis le salon par exemple avec une expression de type : « Eyh Alexa, allume la prise du garage ».

Enfin, autre détail, comme son nom l’indique cette prise connectée Priska Duo Easy EU permet de brancher non pas un appareil, mais deux appareils sur une même prise murale. Les deux appareils pourront être contrôlés indépendamment l’un de l’autre.

Pour ce qui est du Wi-Fi, on se trouve dans une solution simple bande avec du Wi-Fi 2.4GHz pour ce qui est de cette nouvelle prise connectée Priska Duo Easy EU.

Prix et Disponibilité.

La prise connectée Priska Duo Easy EU est proposée par Konyks au prix de 26.90€ et est déjà disponible à l’achat.