Le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip dévoilés !

Les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip débarquent chez Sony et renouvelle la gamme de smartphones du constructeur. Des smartphones qui font partie du haut de gamme et pour lesquels Asus espère bien séduire le consommateur.

Zenfone, ce nom résonne depuis quelques années dans les oreilles des geeks du smartphone. Et pour cause, c’est Asus, grand spécialiste dans le monde de l’informatique qui a lancé cette gamme il y a déjà maintenant plusieurs années.

Que nous propose Asus avec ces Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip ?

Le Zenfone 8 est un smartphone haut de gamme qui est doté d’un écran AMOLED de 5,9 pouces à 120 Hz, deux caméras Sony sur la face arrière. En outre, il est doté d’une batterie de 4000 mAh. Pour ce qui est du cœur du smartphone, on retrouve un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G.

Pour le Zenfone 8 Flip, on retrouve plus ou moins la même configuration avec cependant quelques petits changements. La batterie est une batterie de 5000 mAh. L’écran quant à lui est plus grand avec un format AMOLED 6.67 pouces. En revanche le taux de rafraichissement n’est que de 90 Hz. Le processeur embarqué reste le même à savoir un processeur Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G.

Des capteurs Sony pour de belles photos.

Le système à double caméra arrière du Zenfone 8 permet des photos de superbe qualité, quelles que soient les conditions selon Asus. L’objectif principal est un objectif Sony IMX686 qui propose une résolution de 64 MP. En outre, il est muni d’un autofocus à double pixel, ainsi que d’une stabilisation optique de l’image.

L’objectif Sony IMX363 qui l’accompagne est un ultra-grand angle de 12 MP. Enfin, à l’avant, une caméra Sony IMX663 de 12 MP avec autofocus à double pixel permet de réaliser des selfies.

Le Zenfone 8 Flip est doté de l’innovante Flip Camera, un module rabattable motorisé. En outre, le système propose un triple objectif. Un objectif grand-angle haute résolution Sony IMX686 de 64 MP avec autofocus à détection de phase à double pixel.

Un deuxième objectif ultra grand-angle est équipé d’un capteur Sony IMX363 de 12 MP. Ce dernier prend en charge également une fonction macro jusqu’à 4cm.

Enfin, la troisième caméra est un téléobjectif, qui permet un zoom optique 3X, un zoom total jusqu’à 12

Mémoire, connectivité et autres.

Alors, pour ce qui est de la mémoire, les deux téléphones proposent 8Go de mémoire RAM et 256 Go de mémoire de stockage. À noter que le Zenfone 8 propose aussi une version 16Go de RAM / 256 Go et une version 8Go de RAM / 128 Go.

Pour ce qui est de la connectivité, vous avez compris que les deux téléphones sont compatibles 5G. Pour le Wi-Fi, on retrouve du Wi-Fi 6 et même du Wi-Fi 6E. Le Bluetooth présent est 5.2. On note aussi la présence du NFC et du QI. De même, le téléphone propose la fonction Fast Charging et Reverse charging qui permettra de recharger un autre smartphone simplement en étant en contact avec celui-ci.

Prix et disponibilité.

L’ASUS Zenfone 8 (ZS590KS) sera disponible à partir du 31 mai 2021 en France, en trois versions différentes :

Une version 8Go de RAM / 128 Go de stockage, au prix public indicatif de 699 €

Une version 8Go de RAM / 256 Go de stockage, au prix public indicatif de 749 €

Une version 16Go de RAM / 256 Go de stockage, au prix public indicatif de 819 €

Tous ces modèles – disponibles en deux coloris Obsidian Black (Noir) et Horizon Silver (Argent)

L’ASUS Zenfone 8 Flip (ZS672KS) sera disponible à partir du 07 juin 2021 en France, en une seule version équipée de 8Go de RAM et 256 Go de stockage, au prix public indicatif de 799 €. Ce modèle sera disponible en deux coloris Galactic Black (Noir) et Glacier Silver (Argent).