Test : Netatmo Serrure et Clés Intelligentes

Nous allons ici tester le Netatmo Serrure et Clés Intelligentes, une nouveauté de Netatmo filiale de Legrand.

Le système s’autoproclame facile et résistant, nous allons vérifier tout cela dans notre test ci-dessous.



Préambule.

Netatmo filiale de Legrand et société sœur de l’italien Btcinno.

Déjà connu pour sa sonnette connectée , son alarme et avec ce qui a fait la renommé de Netatmo les stations météo

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions: Serrure: 50 (diamètre) x 145 (profondeur) mm Clés: 58 (longueur) x 23 (largeur) mm

Connectivité Serrure: Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 (2.4 GHz +- 10 MHz) chiffré et sécurisé Clés: NFC protégé et certifié

Application: Compatible: Android et Ios Application gratuite à vie, pas de frais d’abonnement.

Alimentation et piles 4 piles AAA 1.5 V offrant plus d’un an d’autonomie Notification de batterie faible (lorsque vous êtes connecté en Bluetooth à la Serrure) Port micro USB de secours pour réactiver votre Serrure en cas de déchargement complet.



Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 Serrure Intelligente

3 Clés Intelligentes

1 Carte de Propriété (pour administrer les Clés Intelligentes et pour un retour aux paramètres d’usine)

4 piles AAA 1,5V

1 outil de mesure de porte

1 guide d’utilisateur

1 vis de fixation M5-60

1 clé Allen 2,5mm

2 kits de rallonges (35 mm, 40 mm)

Installation / Configuration.

le Netatmo Serrure et Clés Intelligentes a deux parties pour la configuration, une mécanique et une logiciel.

Commençons par la partie mécanique ou il faut retirer votre ancienne serrure pour placer votre Netatmo Serrure et Clés Intelligentes, enlever une serrure n’est pas très compliqué il y a une seule vis a retirer.

Une fois celle-ci retirée vous pouvez mesurer grâce à l’outil fournis si vous avez besoin d’utiliser une rallonge ou pas; la taille standard est de 30mm, dans mon cas j’ai eu besoin de 35mm (donc une rallonge). Dans la boite se trouve aussi une rallonge pour 40mm pour le Netatmo Serrure et Clés Intelligentes. Si jamais vous avez besoin de 45 ou de 50 mm il y a un kit d’extension disponible au prix de 29,90€.

Une fois la bonne mesure trouvée et le kit de rallonge connecté il suffit de placer les piles dans la poignée du Netatmo Serrure et Clés Intelligentes, de remplacer l’ancien cylindre et de fixer le tout avec la vis M5-60.

Remplacer une serrure mécanique par le Netatmo Serrure et Clés Intelligentes n’a rien de compliqué, c’est aussi facile que de remplacer par une serrure “classique”.

il ne reste plus qu’à configurer la partie logicielle qui est très simple, aucun problème rencontré pendant la configuration; une mise à jour de la serrure a été effectuée dans la foulée.

Puis il reste simplement a configurer votre serrure