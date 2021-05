Xiaomi, levée d’interdiction des USA !

Bonne nouvelle pour Xiaomi, le gouvernement américain a assoupli sa position vis-à-vis du constructeur chinois. Le commerce va pouvoir reprendre !

Souvenez-vous, en janvier dernier le constructeur chinois était black listé par les USA et était considéré « ennemis de l’état ». Une décision prise par le ministère de la Défense qui accusait Xiaomi d’être en étroite collaboration avec l’armée chinoise.

À la suite de quoi, Xiaomi avait déposé un recours en justice contre l’état américain et plus particulièrement le ministère de la Défense. Après plusieurs mois d’analyses et de cours de justice, un tribunal américain a ordonné un arrêt temporaire de l’interdiction, déclarant que le gouvernement n’avait pas fourni de preuves suffisantes pour ses allégations.

Une victoire pour Xiaomi, mais pas encore tout à fait.

Effectivement, le département américain de la Défense (DoD) a maintenant accepté qu’une «ordonnance finale annulant» Xiaomi de la désignation en tant que CCMC (société militaire chinoise communiste) «serait appropriée».

Celui-ci va maintenant négocier avec le vendeur les conditions de son retrait de la liste dans le but de remettre une «proposition d’ordonnance conjointe» au tribunal au plus tard le 20 mai.

Une bonne nouvelle donc pour Xiaomi qui ne cesse de prendre des parts de marché sur le segment du smartphone mondial. Et avec cette interdiction, cela aurait pu lui causer quelques préjudices. De fait, il suffit de voir les résultats avec l’interdiction contre Huawei. Le constructeur chinois a perdu pas mal de plume sur le marché du smartphone alors qu’il était dans le top 3 mondial. Voir 1er vendeur de smartphones sur certains marchés.

Pour Xiaomi, reste à savoir ce qui sera négocié d’ici une semaine. Il est à espérer que le gouvernement américain ne sortira pas un lapin de son chapeau qui pourrait à nouveau réintégrer Xiaomi sur la liste noire américaine des entreprises « non grata » ou « ennemi de l’état ».