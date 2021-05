Voyager Focus 2, le nouveau casque de Poly.

Avec son tout nouveau Voyager Focus 2, la marque Poly présente une nouvelle génération de micros-casques stéréo Bluetooth. Un produit qui arrive à point nommé et qui devrait séduire de nombreux travailleurs en télétravail.

Poly est devenue au fil des années une marque référence dans les solutions audio pour conférence, télétravail et autre communication VoIP ou via téléphone ou PC portable. En effet, en matière de casque audio de bureau la marque n’en est pas à ses débuts.

En effet, voilà plusieurs années que la marque propose des casques audio filaires et sans fil dédiés aux employés de bureau qui ont besoin d’une solution audio VOIP.

À relire : Savi 7300 Office Series, dernier né de la gamme de micros-casques sans fil Poly.

Si la marque propose également des haut-parleurs audio pour les salles de conférences, c’est cette fois dans le domaine du micro-casque stéréo Bluetooth que la marque fait peau neuve.

Voyager Focus 2, sans fil et avec de nouvelles fonctions !

Ce nouveau venu est un micro-casque équipé d’un micro sur tige. Le Voyager Focus 2 embarque la technologie Acoustic Fence de Poly et propose une solution ANC pour obtenir un son clair et précis lors de vos conversations.

John Lamarque, Vice-Président et Directeur Général de l’unité commerciale en charge de la collaboration vocale et des micros-casques professionnels chez Poly nous confie :

« Le Voyager Focus 2 est doté de trois niveaux d’ANC hybride, de sorte que l’unique élément que vous entendez est votre appel, tandis qu’à l’autre bout, tout ce que votre interlocuteur entend est votre voix grâce à nos microphones haute performance et à la technologie Acoustic Fence de Poly. Ce casque est pour nous le meilleur, offrant le confort dont on a besoin toute la journée pour rester concentré. »

Des systèmes d’alerte intelligents.

Ce casque est en outre doté d’un système d’alerte « Mute » dynamique. Celui-ci permet de savoir si vous parlez lorsque vous êtes en mode silencieux. De même, le casque est équipé d’une LED externe qui clignote pour signaler que vous êtes en conversation. De la sorte, vos collègues ne vous dérangeront pas durant vos conférences.

Pour ce qui est de l’autonomie de ce casque, Poly annonce pas moins de 19 heures d’utilisation. À noter au passage que si la connexion avec le casque se fait via Bluetooth, il est également possible de s’en servir en mode USB via un câble USB.

De la sorte, il sera possible de le connecter soit sur un ordinateur portable en filaire ou avec un smartphone via la connexion Bluetooth. Notons au passage que le casque Voyager Focus 2 est équipé de haut-parleurs dotés d’une protection en mousse-caoutchouc pour les deux oreilles.

Enfin, pour ceux qui font de l’audio conférence, sachez que le casque reçoit la « certification » « microphone haut de gamme Microsoft Teams Open Office » grâce à son microphone antibruit. Il est en outre doté d’un bouton qui permettra d’accéder directement à l’application Teams de Microsoft.

Prix et disponibilité.

Le Voyager Focus 2 est disponible dès aujourd’hui sur Poly.com et chez les revendeurs agréés.