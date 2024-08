Une nouvelle Trottinette Enfant chez Samsung Équipé d’un Galaxy SmartTag 2

Samsung continue de surprendre en diversifiant son catalogue avec l’introduction d’une nouvelle Trottinette pour enfants équipé d’un Galaxy SmartTag 2. Cette collaboration entre Samsung et Micro Mobility permet aux parents de localiser facilement le scooter via leur smartphone Galaxy.

Micro Mobility, marque renommée dans le domaine des trottinettes, s’associe avec Samsung pour enrichir son offre avec un scooter équipé d’un dispositif de localisation. Ce partenariat renforce l’engagement de Samsung à intégrer la technologie dans des produits du quotidien.

Un Scooter Innovant avec Technologie Intégrée

Cette nouvelle trottinette Mini Micro Deluxe Glow LED de Samsung se distingue par sa capacité à intégrer discrètement un Galaxy SmartTag 2 dans son châssis. Grâce à cette innovation, les parents peuvent retrouver la trottinette égaré via l’application SmartThings. Ce modèle est conçu pour les enfants et intègre des éléments lumineux activés par la lumière UV, augmentant ainsi sa visibilité et son attrait.

Un Dispositif de Localisation Efficace

Le Galaxy SmartTag 2 est au cœur de cette nouvelle offre. Ce traceur de localisation est conçu exclusivement pour les smartphones Samsung, fonctionnant via le réseau SmartThings Find. Doté d’une autonomie pouvant atteindre 500 jours et d’une résistance à l’eau et à la poussière (IP67), le SmartTag 2 est un ajout pratique pour sécuriser le scooter de votre enfant. Cependant, il est important de noter que ce dispositif ne fonctionne qu’avec les téléphones Samsung Galaxy sous Android 9 ou supérieur.

Une Collaboration Stratégique pour Élaborer une Gamme Élargie

Avec ce scooter, Samsung élargit son éventail de produits en se positionnant sur le marché des accessoires pour enfants. Ce lancement montre l’ambition de Samsung de diversifier ses collections en intégrant des technologies intelligentes dans des produits non conventionnels. L’ajout du SmartTag 2 à ce scooter illustre parfaitement cette stratégie.

Date de Lancement et Prix du Produit

Le Mini Micro Deluxe Glow LED équipé du Galaxy SmartTag 2 est actuellement disponible en Suisse au prix de CHF 129 (environ 138 €). Ce prix inclut le traceur Galaxy SmartTag 2, qui est également disponible séparément pour 42.90 €. Ce partenariat avec Micro Mobility pourrait être le début d’une série d’innovations similaires dans d’autres marchés.

Récapitulatif Technique

Produit : Mini Micro Deluxe Glow LED

: Mini Micro Deluxe Glow LED Dispositif intégré : Galaxy SmartTag 2

: Galaxy SmartTag 2 Compatibilité : Smartphones Samsung Galaxy sous Android 9 ou supérieur

: Smartphones Samsung Galaxy sous Android 9 ou supérieur Autonomie : Jusqu’à 500 jours (mode normal), 700 jours (mode économie d’énergie)

: Jusqu’à 500 jours (mode normal), 700 jours (mode économie d’énergie) Résistance : IP67 (eau et poussière)

: IP67 (eau et poussière) Prix : CHF 129 (environ 150 USD) avec SmartTag 2 inclus

