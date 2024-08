Un bon troisième trimestre 2024 pour Apple !

Apple a récemment annoncé ses résultats financiers pour le troisième trimestre fiscal de 2024, marquant un nouveau record avec un chiffre d’affaires de 85,8 milliards de dollars.

Une Croissance Solide et Continue

Apple a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel de 85,8 milliards de dollars, une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente. Cette performance remarquable est attribuée à la croissance des ventes de services et à l’introduction de nouveaux modèles d’iPad Pro et d’iPad Air, qui ont contribué à une augmentation des revenus de l’iPad de 23,63 %​.

Performances par Catégorie de Produit

Apple a enregistré des résultats variés selon les catégories de produits :

iPhone : 39,3 milliards de dollars (baisse de 0,94 %)

: 39,3 milliards de dollars (baisse de 0,94 %) Mac : 7,01 milliards de dollars (augmentation de 2,46 %)

: 7,01 milliards de dollars (augmentation de 2,46 %) iPad : 7,16 milliards de dollars (augmentation de 23,63 %)

: 7,16 milliards de dollars (augmentation de 23,63 %) Wearables, Home, and Accessories : 8,10 milliards de dollars (baisse de 2,26 %)

: 8,10 milliards de dollars (baisse de 2,26 %) Services : 24,21 milliards de dollars (augmentation de 14,14 %)​.

Une Stratégie Axée sur l’Innovation

Apple enrichit constamment son assortiment avec de nouveaux produits et services. Lors du dernier trimestre, la marque a dévoilé “Apple Intelligence”, un système d’intelligence personnelle innovant, intégré à l’iPhone, l’iPad et le Mac. Cette initiative s’inscrit dans la volonté d’Apple de mettre l’accent sur des technologies génératives d’IA privées et puissantes​ (Apple)​.

Dividendes et Retour aux Actionnaires

Le conseil d’administration d’Apple a autorisé un dividende trimestriel de 0,25 dollar par action, en hausse par rapport au dividende précédent de 0,24 dollar. Ce dividende sera payable le 15 août 2024 aux actionnaires enregistrés au 12 août 2024. De plus, Apple a généré un flux de trésorerie opérationnel de près de 29 milliards de dollars, permettant de retourner plus de 32 milliards de dollars aux actionnaires​ (Apple)​.

Récapitulatif Technique

