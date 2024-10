Amazon Prime Day : 49€ pour cet Ouvre-Porte de Garage Connecté Meross

Amazon Prime Day propose une réduction intéressante sur l’ouvre-porte de garage connecté Meross, désormais à 49€. Ce dispositif intelligent permet de contrôler l’ouverture et la fermeture du garage via une application mobile, et il est compatible avec Alexa, Google Assistant et SmartThings. Facile à installer, l’ouvre-porte de garage Meross offre sécurité et praticité pour les utilisateurs souhaitant automatiser l’accès à leur garage. Profitez de cette promotion pour améliorer votre domicile avec un système connecté à un prix compétitif.

Caractéristiques techniques :

⭐OUVRE-PORTE DE GARAGE CONNECTÉ AVEC ANTENNE EXTERNE: Ce nouvel ouvre-porte de garage est équipé d'une antenne externe 2 dBi qui peut mieux recevoir les signaux Wi-Fi. Grâce à ses capteurs sensibles et à son signal stable, il peut supporter jusqu'à 3 portes de garage en même temps. Le colis contient 2 jeux de capteurs, le troisième doit être acheté séparément pour la porte 3. Il est compatible avec plus de 99% des modèles, veuillez vérifier la compatibilité avant d'acheter.

⭐INTERRUPTEUR DE PORTE DE GARAGE INTELLIGENT AVEC CONTRÔLE À DISTANCE: Configurez votre HomePod, Apple TV ou iPad comme un concentrateur domestique, vous pouvez contrôler vos accessoires HomeKit à distance. L'appareil que vous configurez en tant que concentrateur domestique doit rester chez vous, connecté à votre Wi-Fi domestique et allumé. Ou utilisez l'appli Meross n'importe où avec un accès internet pour ouvrir et fermer votre porte de garage. Aucun hub ou accessoire n'est requis.

⭐OUVRE-PORTE DE GARAGE CONNECTÉ WI-FI AVEC COMMANDE VOCALE: Il fonctionne avec Apple HomeKit, Siri, Apple Watch, HomePod Mini, AirPods, Amazon Alexa, Echo, Echo Dot, Google Assistant, Google Home, Nest Hub et Nest Mini, afin que vous puissiez contrôler directement votre porte de garage via une commande vocale. Par exemple, pendant que vous cuisinez, vous pouvez faire entrer votre famille, vos invités ou votre coursier par la porte du garage en disant simplement: "Siri, ouvre la porte du garage".

⭐TÉLÉCOMMANDE DE PORTE DE GARAGE WI-FI AVEC DIFFÉRENTS MODES DE NOTIFICATION: Restez vigilant grâce à différents types de notifications sur votre smartphone, tels que le mode d'ouverture ou de fermeture de la porte de garage, les notifications de dépassement de temps et les notifications de nuit pour vous rappeler de fermer la porte de garage afin de rester en sécurité. Vous pouvez aussi consulter le journal des opérations d'ouverture et de fermeture de la porte de garage via l'application.

⭐INSTALLATION FACILE ET SUPPORT TECHNIQUE: Notre ouvre-porte intelligent est livré avec tous les éléments nécessaires à l'installation et ne nécessite que quelques étapes d'installation simples pour configurer votre ouvre-porte de garage et le rendre intelligent. Assurez-vous que votre porte de garage est couverte par le Wi-Fi 2,4Ghz d’abord. Si vous avez des questions concernant l'installation, veuillez nous contacter pour obtenir de l'aide et nous ferons de notre mieux pour les résoudre.

