Galaxy Z Fold6 : Le nouveau bijou de Samsung pour une productivité optimale

Le Galaxy Z Fold6 de Samsung arrive avec des innovations majeures, intégrant l’intelligence artificielle (IA) et un écran plus grand pour une productivité sans précédent. C’est en tout cas ce que nous annonce le géant coréen à l’occasion de son Keynote du jour.

Si vous êtes un TechGeek, vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui se tient le Samsung Galaxy Unpacked 2024. L’occasion pour Samsung de dévoiler ses nouveautés en matière de produit dans sa gamme “Galaxy”. Et sans grande surprise, le constructeur nous é dévoilé son nouveau smartphone pliable.

Productivité Boostée avec l’IA

Le Galaxy Z Fold6 se distingue par ses fonctionnalités d’IA intégrées, qui exploitent pleinement le grand écran du dispositif. L’IA enrichit l’expérience utilisateur avec des outils comme Note Assist5, qui permet des traductions, des résumés, et une mise en forme automatique des notes. Les transcriptions, traductions et résumés des enregistrements vocaux sont désormais possibles directement dans Notes. De plus, le Galaxy Z Fold6 permet la traduction des textes de fichiers PDF avec une superposition PDF dans Notes6, prenant même en charge le texte des images et des graphiques.

Expérience Samsung Keyboard et S Pen

Le Samsung Keyboard se dote d’un nouveau Composer7, générant du texte à partir de simples mots-clés pour les e-mails et les applications de réseaux sociaux. Le Composer analyse les messages précédents pour créer du texte dans le style propre des utilisateurs. L’expérience du S Pen8 est améliorée avec Galaxy AI, permettant de générer des options d’images à partir de simples esquisses avec la fonction Sketch to image9.

Collaboration avec Google et Gemini

Grâce à une collaboration étroite entre Samsung et Google, le Galaxy Z Fold6 permet aux utilisateurs de travailler, jouer et rester informés de nouvelles manières. L’application Google Gemini10, un assistant personnel d’IA, est intégrée à cette nouvelle série. Les utilisateurs peuvent activer Gemini en balayant l’écran ou en disant « Hey Google », obtenant ainsi de l’aide pour écrire, apprendre ou planifier. Gemini s’intègre également à diverses applications Google, comme Google Maps pour planifier des itinéraires en fonction des informations de vol et d’hôtel en temps réel.

Communication et Créativité Renforcées

Le Galaxy Z Fold6 facilite une communication sans obstacle grâce à Galaxy AI. La fonctionnalité Interpreter12 utilise les deux écrans en mode conversation, rendant les traductions en direct plus naturelles. Live Translate13 traduit les appels téléphoniques en temps réel dans l’application téléphonique de Samsung, et est maintenant disponible dans plusieurs applications tierces populaires.

Pour les créateurs, le moteur ProVisual alimenté par l’IA sur le Galaxy Z Fold6 offre des options d’édition avancées avec Photo Assist14, permettant de créer facilement du contenu professionnel. Les utilisateurs peuvent capturer, éditer et visualiser leurs créations avec une qualité supérieure.

Performance et Affichage

Le Galaxy Z Fold6 est équipé d’un puissant chipset et d’une chambre à vapeur 1,6 fois plus grande, permettant de jouer plus longtemps sans perte de performance. Les graphiques sont éclatants grâce au Ray Tracing et une luminosité de 2.600 nits15 sur l’écran de 7,6 pouces.

Prix et disponibilité

Les séries Galaxy Z Fold6 sont disponibles en précommande dès aujourd’hui, 10 juillet, et seront disponibles à partir du 19 juillet. Le Galaxy Z Fold6 est disponible en couleurs Silver Shadow, Pink et Navy à partir de €1.999

Récapitulatif technique

