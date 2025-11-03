FiiO FT13 : un casque audio en bois qui mêle artisanat et précision sonore

Le constructeur FiiO continue d’étoffer sa gamme de casques audiophiles avec le FT13, un modèle fermé dynamique qui se distingue autant par sa conception en bois que par ses performances acoustiques. Après les FT1, FT3, FT5 et FT7, la marque joue une nouvelle carte esthétique et sonore.

Née de l’exigence hi-fi de la marque, la série FT de FiiO incarne une montée en gamme progressive. Le FT13 ne déroge pas à la règle, mais s’autorise ici un parti pris original : l’utilisation du bois de purpleheart, une essence rare d’Amérique du Sud aux qualités acoustiques reconnues, notamment dans la lutherie.

Design audio inspiré des instruments de musique

Le bois de purpleheart, sélectionné pour ses propriétés tonales naturelles, joue ici un rôle central. Ce matériau n’est pas seulement esthétique : sa densité et sa capacité à évoluer avec le temps (il passe du brun clair au violet profond) enrichissent la restitution sonore. C’est aussi une signature visuelle forte, renforcée par une finition laquée brillante et une fabrication en CNC de haute précision. Chaque casque FT13 devient ainsi une pièce unique, tant par son veinage que par son acoustique.

Une architecture acoustique pensée pour l’isolation

Le FT13 intègre un transducteur dynamique de 60 mm, rare dans cette catégorie. Sa membrane en forme de « W » permet d’augmenter la surface de vibration, améliorant la réactivité des transitoires, les basses profondes et la clarté des aigus. Le tout est contenu dans une architecture fermée dotée d’un tube d’amortissement en U, d’une chambre de réduction de bruit et d’un matériau absorbant pour abaisser les nuisances ambiantes jusqu’à 26 dB.

Ce dispositif permet au casque de créer un cocon auditif, sans recourir à de l’annulation de bruit active. Le résultat est une écoute naturellement immersive, avec une scène sonore bien dessinée et des détails préservés.

Compatibilité universelle et faible impédance

Contrairement à d’autres casques audiophiles nécessitant un amplificateur dédié, le FiiO FT13 se distingue par son impédance réduite et sa sensibilité élevée. Il peut ainsi être alimenté aussi bien par un smartphone que par un lecteur hi-fi ou un DAC de bureau. Un choix qui élargit le public visé, sans compromis sur la qualité.

FiiO recommande notamment l’association avec le lecteur JM21 ou l’amplificateur K11 R2R, pour tirer le meilleur du transducteur de 60 mm. Mais la connectique fournie – prises 3,5 mm et 4,4 mm symétrique – assure une grande flexibilité d’usage, y compris sur des configurations nomades.

Confort étudié pour les longues sessions

Avec un poids contenu à 356 grammes, hors câble, le casque conserve un bon équilibre. Les coussinets à mémoire de forme respirante participent à un confort durable, même sur de longues sessions d’écoute. La pression latérale est calibrée à 4,2 N ± 0,3 N, pour un bon maintien sans effet de serre-tête.

Côté construction, FiiO livre un câble détachable haut de gamme, combinant cuivre monocrystallin Furukawa et cuivre plaqué argent, assurant une bonne conductivité et une excellente résistance à la dégradation sonore.

FiiO FT13 : un positionnement original sur le marché

Le FT13 se positionne comme une alternative sérieuse dans le paysage des casques fermés audiophiles. Sa conception en bois, rarement exploitée à ce niveau de gamme, lui permet de se démarquer des concurrents tout en conservant une orientation résolument acoustique. Il s’adresse aux amateurs d’écoute intimiste, précise, avec une préférence pour les genres musicaux acoustiques, vocaux ou instrumentaux.

Proposé à 269 livres au Royaume-Uni et 329 dollars aux États-Unis, le FT13 vient concurrencer les références de marques comme Audio-Technica, Meze ou Sennheiser, tout en ajoutant une dimension artisanale rarement vue à ce tarif.

Récapitulatif technique

Type : casque dynamique fermé

Matériau des coques : bois de purpleheart

Transducteur : 60 mm, diaphragme en « W »

Réponse en fréquence : 7 Hz – 40 kHz

Impédance : 32 ohms

Sensibilité : 98 dB/mW @ 1 kHz

Poids : 356 g (hors câble)

Pression latérale : 4.2 N ± 0.3 N

Câble : 1,5 m détachable, cuivre Furukawa + cuivre plaqué argent

Connectique : double 3,5 mm (TS) vers 3,5 mm et 4,4 mm

Isolation : réduction passive du bruit jusqu’à 26 dB

