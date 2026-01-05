Laifen Wave Pro : la brosse à dents connectée du CES 2026 mise sur la précision et l’autonomie

Laifen poursuit son incursion dans le domaine des soins personnels intelligents avec un nouveau produit phare présenté lors du CES 2026 : la brosse à dents connectée Wave Pro. Ce modèle ambitieux mise sur l’alliance entre innovation technologique et approche clinique du brossage.

Fidèle à son orientation technologique, Laifen continue d’étoffer son catalogue de produits haut de gamme en introduisant Wave Pro. La marque, déjà connue pour ses sèche-cheveux à moteur rapide, renforce ainsi sa position dans l’univers du bien-être connecté.

Une mécanique de précision pour un brossage clinique

Wave Pro intègre un servo-moteur propriétaire capable de délivrer des oscillations à 60° combinées à 66 000 vibrations soniques par minute.

Cette architecture interne, fruit d’un brevet développé en interne par Laifen, vise à reproduire avec fidélité la technique du Modified Bass, une méthode recommandée par les professionnels de santé bucco-dentaire pour son efficacité dans le nettoyage des zones interdentaires.

Des têtes de brosse optimisées pour les espaces interdentaires

La brosse embarque des têtes de type “interdentaires Pro”, conçues spécifiquement pour optimiser le nettoyage dans les zones difficiles d’accès. Ces têtes, développées en lien avec des recommandations cliniques, permettent à Wave Pro de se positionner comme un dispositif de soin, et non comme un simple accessoire de confort.

Capteur de pression intelligent et modes de nettoyage personnalisables

Laifen introduit également un capteur de pression intelligent, capable de détecter les mouvements excessifs ou les pressions trop fortes exercées pendant le brossage. L’utilisateur est alors guidé en temps réel via l’application mobile. Ce système est couplé à un double mode de nettoyage, chacun avec intensité réglable, permettant d’adapter le brossage selon la sensibilité des gencives et le besoin du moment.

Connexion mobile et autonomie prolongée

L’expérience connectée est au cœur du dispositif. Grâce à l’application Laifen, les utilisateurs peuvent suivre leurs habitudes de brossage, visualiser les zones oubliées, ou ajuster les paramètres de leur brosse. Le tout sans compromettre l’autonomie : Wave Pro affiche jusqu’à 70 jours d’utilisation sur une seule charge, une performance notable dans cette catégorie de produits.

Un design transparent qui ne cache rien

La finition “Transparent Black” de la Wave Pro révèle une partie de son architecture interne, affirmant ainsi son identité technologique. Ce choix esthétique s’inscrit dans une volonté de transparence fonctionnelle, mettant en valeur la précision mécanique qui fait la signature de Laifen. Une édition artistique signée par l’illustrateur Martin Sati est également exposée, avec des brosses transformées en œuvres visuelles à la frontière entre art digital et analogique.

Récapitulatif technique

Servo-moteur propriétaire

Oscillation à 60°

Jusqu’à 66 000 vibrations soniques par minute

Têtes de brosse “interdentaires Pro”

Capteur de pression intelligent

Double mode de nettoyage, intensité réglable

Application mobile pour suivi personnalisé

Autonomie jusqu’à 70 jours

Finition Transparent Black

Disponibilité internationale : fin mars 2026

