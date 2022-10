GLC 300 e 4MATIC et GLC 400 e 4MATIC, Nouveau GLC Hybride connectés chez Mercedes.

Avec ces GLC 300 e 4MATIC et GLC 400 e 4MATIC, le constructeur allemand annonce l’arrivée de deux nouveaux GLC Hybride connectés au sein de sa gamme de SUV Premium. Deux nouveaux modèles qui sont équipés de la motorisation 220 d 4MATIC.

Le constructeur allemand qui représente à lui seule en partie le segment « Premium » comme les spécialistes disent dans le monde de l’automobile continue sa progression et sa mutation vers le segment des véhicules électriques. Cette fois, la marque étoffe sa gamme dans la catégorie de son gros SUV, le GLC.

GLC 300 e 4MATIC et GLC 400 e 4MATIC, « Plus électrique que jamais » !

Tel est la phrase d’accroche que Mercedes nous a donné pour présenter ses deux nouveaux modèles connectés de son GLC. Deux nouveaux modèles qui passent à l’électrification et complète ainsi la gamme du constructeur automobile allemand.

Ainsi, le changement se fait avant tout comme vous vous en doutez sur la motorisation avec l’arrivée des GLC 300 e 4MATIC et GLC 400 e 4MATIC. Les deux modèles sont équipé d’un moteur à essence 1999cc, le premier propose 204CH avec un couple de 320Nm, le second 252CH avec un couple de 400Nm.

Le moteur thermique est associé à un moteur électrique qui propose une puissance électrique de 136CH pour les deux modèles qui pourront être alimenté par une batterie de 31.2 kWh. Bref, une capacité cumulée qui aboutit à 340CH pour le GLC 300 e 4MATIC et 388CH pour le GLC 400 e 4MATIC. Ainsi, ces nouveau GLC Hybride connectés atteigne une accélération 0-100 km/h en 6.7s et 5.6s.

Mercedes me Charge, pour ne jamais tomber en panne…d’électricité.

Comme pour les autres modèles de la marque, ces deux nouveaux SUV allemands GLC 300 e 4MATIC et GLC 400 e 4MATIC embarque la dernière génération du système d’info divertissement MBUX de la marque avec deux écrans de série et une navigation plein écran. Ces nouveaux venus ont droit eux aussi à l’assistant vocal « Hey Mercedes ».

Electrification oblige, la marque embarque aussi son système Mercedes me Charge. Ce système aux clients d’accéder à un large éventail de bornes de recharge publiques situées dans les villes et dans des lieux tels que des centres commerciaux, des hôtels ou des stations-service. L’application Mercedes me indique à l’avance la position exacte, la disponibilité actuelle et le prix de la borne de recharge sélectionnée. Enfin, dernier détail important, l’autonomie du véhicule en mode tout électrique (EAER ville) (WLTP) est estimé par Mercedes entre 119km et 130km.

Prix et Disponibilité.

Pour ce qui est du tarif de ces nouveaux modèles comptez à partir de 70 400 euros pour le GLC 300 e 4MATIC, et à partir de 73 200 euros pour le GLC 400 e 4MATIC.