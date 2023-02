la Nouvelle Classe E de Mercedes embarque de la 5G.

Avec sa Nouvelle Classe E, le constructeur allemand Mercedes franchit une nouvelle étape du monde de l’automobile connecté en intégrant un module 5G pour son ordinateur de bord et son système d’infodivertissement MBUX.

Le monde de l’automobile change depuis quelques années et nos voitures deviennent de plus en plus connectées. Une des raisons de cette connectivité sans fil est l’arrivée à terme peut-être, sans doute, des véhicules autonomes. En attendant d’y arriver, Mercedes profite de la 5G pour connecter ses voitures à son centre.

Nouvelle Classe E, de la 5G pour plus de données !

Alors bien sûr, cette Nouvelle Classe E démontre une fois plus les compétences et le savoir-faire du constructeur allemand en matière d’automobile, la sixième de sa génération. Pour ceux qui l’ignore, ce modèle fait partie de la catégorie des berlines. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’on sent bien que tout est fait pour les passagers dans ce nouveau modèle.

En effet, sur cette nouvelle édition, la marque allemande a choisi de travailler sur l’intérieur de la voiture et sur sa connectivité. Ainsi on trouve tout d’abord une immense planche de bord dotée de différents écrans tactiles qui propose ni plus ni moins toutes les fonctionnalités du système d’infodivertissement MBUX.

Il comprend des services Mercedes me connect et un pack de données d’un fournisseur tiers. En fonction du marché, il s’appuie sur un module de communication utilisant la 5G comme technologie de transmission. Ainsi, le système a été revu et pourra accueillir et permettre l’installation d’applications tierces. On notera au passage que Mercedes annonce pour l’écran central des applications comme « TikTok », le jeu « Angry Birds », la solution de collaboration « Webex » et l’application bureautique « Zoom ». De quoi vous permettre de faire des réunions à distance depuis votre Nouvelle Classe E.

Le constructeur automobile allemand annonce aussi le navigateur « Vivaldi » et le portail de divertissement ZYNC. Une caméra à selfie et vidéo (composant de l’option Hyperscreen (MBUX) est également disponible sur le haut de la planche de bord. On retrouve aussi l’assistant maison avec la commande vocale intelligente « Hey Mercedes ».