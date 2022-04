Mercedes EQS SUV : la redéfinition du luxe en version SUV.

Avec son tout nouveau EQS SUV, la marque allemande propose ce qu’elle définit comme le SUV de luxe. Un SUV qui se veut FULL électrique et connecté aussi bien pour les places avant que pour les places arrière.

Mercedes poursuit dans sa stratégie de proposer à sa clientèle ou ses futurs clients une solution tout électrique. Ainsi après avoir annoncé son modèle EQS en juillet de l’année dernière et son EQE il y a seulement 2 semaines, le constructeur allemand remet une couche dans sa gamme de véhicules électrique avec le tout nouveau EQS SUV.

EQE, la nouvelle berline Affaires de Mercedes bientôt disponible ! Avec la nouvelle EQE, le constructeur automobile allemand entend proposer un véhicule électrique qu’elle définit comme la nouvelle berline Affaires. Une voiture qui hérite du savoir-faire de son modèle EQS mais un…

Mercedes EQS SUV, l’électrique son objectif.

Ce nouveau venu chez le constructeur automobile allemand aura de quoi séduire les « accros » du SUV et de l’électrique. Ainsi, ce nouveau monstre de la route est équipé de moteurs électriques à l’avant et à l’arrière. Des moteurs synchrones à excitation permanente (PSM) qui délivrent une puissance de 265 KW pour le modèle de base et jusqu’à 400kW pour le modèle EQS 580 4MATIC.

Mercedes annonce une consommation électrique de ± 22 kWh/100 km et une autonomie allant entre 500 km et 660 km. Le tout dépendant du style de conduite et des utilisations du véhicule.

Le tout pour un véhicule qui possède une longueur de 5.125 mètres pour une largeur de 1.959 mètre et une hauteur de 1.7 mètre.

MBUX, Hyperscreen MBUX et OTA pour ce modèle également.

Toujours de plus en plus connecté, ce nouveau Mercedes EQS SUV n’échappe pas à la règle. Ainsi il reprend les fonctions des autres modèles de la marque avec l’intégration du système OTA (Over The Air). Il est ainsi possible de débloquer ultérieurement l’assistant de remorque ou la réalité augmentée MBUX (Mercedes-Benz User Experience) pour la navigation.

La navigation avec Electric Intelligence planifie l’itinéraire le plus rapide et le plus confortable, y compris les arrêts de recharge.

« Une fonctionnalité de l’EQE consiste notamment à visualiser dans le système d’infodivertissement MBUX si la capacité de charge de la batterie disponible est suffisante pour revenir au point de départ sans nouvelle recharge. Les bornes de recharge ajoutées manuellement le long de l’itinéraire sont privilégiées dans le calcul de l’itinéraire. Les bornes de recharge proposées peuvent être exclues. Les coûts de charge prévus par arrêt de charge sont calculés ».

Le Mercedes EQS SUV pourra en outre être doté du système Hyperscreen MBUX qui propose un écran qui prend toute la largeur de la voiture sur le tableau de bord et qui associe plusieurs écrans dont l’écran OLED de 12,3 pouces destiné au passager lui offre sa propre zone d’affichage et de commande.

On notera au passage la possibilité d’équiper les places arrière d’écrans qui pourront eux aussi afficher du contenu multimédia ou être connecté avec les smartphones des passagers. Ainsi il sera possible d’associer son smartphone au système de bord. Le tout étant compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Enfin, au travers de l’application et des services « Mercedes me », il sera possible d’utiliser la fonction Mercedes me Charge en Europe. Grâce à la fonction Plug & Charge de Mercedes me Charge, l’EQS SUV peut être rechargé de manière pratique aux bornes de recharge publiques Plug & Charge.