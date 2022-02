LIFX Clean, une ampoule connectée et antibactérienne.

La société LifX annonce une ampoule pas comme les autres avec sa LIFX Clean. Une ampoule multifonctions qui non seulement éclaire (logique), mais qui est connectée en Wi-Fi et qui se veut antibactérienne.

On ne cesse de vous le dire, la domotique facile s’engouffre de plus en plus dans notre quotidien. Il est vrai que de nos jours, il est facile d’équiper sa maison en solution domotique avec des ampoules connectées qui peuvent désormais être pilotées depuis son smartphone ou une tablette qui fera office d’écran de contrôle.

LIFX Clean, une ampoule qui nettoie votre maison.

LIFX se targue de proposer une ampoule pas comme les autres. Une ampoule qui se veut être « la première ampoule connectée antibactérienne au monde qui utilise la lumière visible à haute énergie (HEV) pour aider à éliminer les bactéries sur les surfaces et les objets dans la maison ».

Konyks Antalya Style, des ampoules connectées qui ont du style. Avec ses Konyks Antalya Style, la marque Konyks propose une nouvelle gamme complète d’ampoules connectées dotées de Wi-Fi et également de Bluetooth.

Mais comment ça fonctionne ? La marque nous donne un peu plus d’explication sur sa lampe d’un nouveau genre :

« Contrairement à la lumière UV, la lumière HEV est sans danger pour les plantes, les animaux domestiques et, surtout, la peau. Elle peut donc être placée n’importe où dans la maison afin d’aider à garder les germes à distance ! »

Ainsi, il suffit d’allumer ces ampoules pour que la lumière de celle-ci par leurs rayons nettoie les meubles, les objets ou les surfaces de vos meubles dans la maison. On a donc là une ampoule qui nettoie votre maison des différentes bactéries.

Le Wi-Fi pour être connectée.

De fait, l’ampoule LIFX Clean est dotée d’une connexion Wi-Fi qui permet à l’utilisateur de se connecter dessus et de programmer sur l’application des services et des options pour allumer et éteindre la lampe. En outre l’application permet de choisir parmi les 13 trillions de couleurs différentes.

La LIFX Clean est une ampoule qui offre une puissance de 11.5W (équivalent à 80W). Pour ce qui est de l’ampoule LED, elle offre un panel de température allant de 1500K à 9000K pour un angle de 135°.

Prix et Disponibilité.

L’ampoule LIFX Clean est disponible en version E27 ou en B22 au prix de 79,99 €.