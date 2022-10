Game over pour Google Stadia.

Google Stadia, le service de Cloud gaming de Google fermera ses portes en 2023. En effet, c’est ce qu’a annoncé le géant du net. Une plateforme de jeu en ligne qui au final ne semble pas avoir séduit suffisamment de public pour être rentable.

Alors, pour ceux qui auraient loupé un épisode, le monde de gaming a subi une légère mutation il y a un peu moins de cinq ans avec l’arrivée d’un nouveau concept, « le Cloud Gaming ». Derrière ce concept, une solution simple et qui peut s’avérer être efficace. L’idée du Cloud Gaming est de mettre à disposition des joueurs, des serveurs ultras puissants sur lesquels l’utilisateur peut se connecter avec un ordinateur dit « bon marché ». Ou si vous préférez, un ordinateur qui n’a pas besoin d’avoir de performances de ouf. Et pour cause, tout se fait sur le serveur à distance et votre ordinateur à lui ne sers somme toute que de terminal qui accède à ce serveur.

4 ans avant de mourir.

Google s’était lancé dans l’aventure avec Google Stadia en 2019. Malheureusement, le système a du mal à décoller. Au point que Google vient d’annoncer qu’il abandonnait le projet. Les utilisateurs pourront accéder à leur bibliothèque de jeux jusqu’à la mi-janvier 2023.

Pour ce qui est des logiciels achetés et du matériel acheté via ses canaux, Google prévoit des remboursements. De quoi au moins limité la casse chez les utilisateurs qui ont cru au système.

Google précise toutefois que les infrastructures et les systèmes qu’il a développés seront « réutilisés » par d’autres segments de l’entreprise. Ainsi, selon les informations fournies par Google, les services développés pour Stadia pourraient être exploités pour YouTube ou encore l’AR. La marque précise qu’elle pourrait aussi ouvrir son système à des acteurs externes.

Mais que s’est-il passé ?

Alors, bien sûr au premier abord, le système semblait être une bonne idée. Ne plus devoir mettre des prix de fou dans des ordinateurs sur vitaminés pour pouvoir jouer en ligne avec des manettes sans fil ou des ordinateurs via Wi-Fi sans se ruiner s’était un bon plan.

Malheureusement, pour certains, la problématique qui a empêché à Google de s’imposer sur le marché c’est le contenu en terme de jeux qu’il pouvait proposer. Une offre un peu faible qui finalement n’a pas séduit les gamers à venir sur sa plateforme.

Ce n’est pas la première fois que Google tente l’expérience d’une solution similaire. En effet, le système nous fait quelque peu penser à Chrome OS et les Chromebook qui ont du mal à percer.