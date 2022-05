Test : LIFX Clean, l’ampoule qui nettoie sans frotter.

Dans le jungle de l’éclairage connecté, on trouve de tout que cela soit des ampoules avec diffuseur d’huile essentielles ou haut-parleur bluetooth intégré, des ampoules aux formes particulières, des bandeaux de LED … mais dans ce contexte actuel du COVID, LIFX vient concurrencer Philips et la gamme HUE en nous proposant une ampoule avec une fonction nouvelle : la désinfection. Tour d’horizon du produit !



Préambule.

LIFX est une entreprise d’empreinte internationale. On peut lire d’elle qu’elle ne souhaite pas être enracinée sur une localisation mais plutôt tirer profit des multiples talents qui sont dispersées dans le monte entier. Son slogan : « Chez LIFX, nous ne fabriquons pas des gadgets », d’ailleurs son nom se prononce LIFE-ex pour se rapprocher de notre quotidien et de cet outil qu’est la lumière, primordiale pour l’existence.



Le produit que nous avons reçu pour ce test est l’ampoule Clean. Outre une ampoule connectée classique, la promesse est de détruire les bactéries en utilisant un mode appelé HEV.

Le HEV, c’est quoi ? Il s’agit de la lumière bleue qui fait partie du spectre visible. Cette lumière bleue a des bons et des mauvais côté. Pour le mauvais qui se caractérise par une couleur bleue qui tend sur le violet, on sait que cette lumière est nocive pour nos yeux et qu’elle engendre ou favorise certaines maladie comme la DMLA. Une autre partie qui est un bleu qui tend vers le turquoise (pour se raprocher du vert) a un impact sur les cycles du sommeil. Mais il existe un point positif puisque cette lumière bleue a quand même un pouvoir dit assainissant et permet de se débarrasser des bactéries qui y sont exposées.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Luminosité : 1100 Lumens Indice de rendu des couleurs (IRC) : 80 Consommation en watts : 11,5 W à pleine luminosité Equivalence en watts : 75W Incandescent Consommation en mode veille : moins de 0,5 W Plage de tension : AC 100-240V 50/60 Hz Température de couleur : 1500K à 9000K Angle du faisceau : 210 Gradation : Gradation logicielle de 1% à 100%. Wi-Fi : 2.4GHz Sécurité : WPA, WPA2 Dimensions : 6,3 cm x 6,3 cm x 11,5 cm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Ampoule

Guides d’installation (FR, DE, EN, PT, SP, IT)

Carte de test du mode HEV