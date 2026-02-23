Thomson Go Plus Pro UHD : l’écran mobile tactile 4K qui redéfinit la TV connectée

Le Thomson Go Plus Pro UHD bouscule les codes du téléviseur traditionnel. À mi-chemin entre la TV connectée, la tablette géante et l’écran interactif, ce modèle 27 pouces 4K mise sur la mobilité grâce à une batterie intégrée et un socle sur roulettes. Un produit pensé pour accompagner tous les usages numériques du quotidien.

La marque Thomson étoffe ici sa Go Collection avec un modèle plus abouti. Le constructeur enrichit sa gamme d’écrans mobiles en intégrant une dalle tactile Ultra-HD, un système audio renforcé et Android 14. Une évolution qui traduit la volonté d’adapter le téléviseur aux nouveaux usages connectés.

Un écran 27 pouces 4K pensé pour la mobilité

Avec sa dalle 27 pouces affichant une définition 4K Ultra-HD (3 840 x 2 160 pixels), le Thomson Go Plus Pro UHD privilégie la précision d’image. La densité de pixels permet d’obtenir un rendu détaillé, adapté aussi bien au streaming qu’aux contenus professionnels.

L’un de ses arguments majeurs reste sa conception mobile. Monté sur un socle à roulettes, l’écran se déplace facilement d’une pièce à l’autre. Sa batterie intégrée, annoncée pour une autonomie allant jusqu’à 4 heures, autorise une utilisation sans branchement secteur temporaire. La mobilité ne se limite donc plus aux petits écrans.

L’ensemble vise un usage domestique flexible : salon, cuisine, chambre ou même terrasse. La gamme du constructeur s’agrandit ainsi avec un produit qui tente de concilier grand format et liberté de mouvement.

Une dalle tactile et un format ajustable

Le Go Plus Pro UHD ne se contente pas d’être un téléviseur connecté. Son écran tactile transforme l’expérience en interaction directe, à la manière d’une tablette surdimensionnée.

L’ergonomie a été travaillée :

Réglage en hauteur

Inclinaison ajustable

Rotation de l’écran

Cette modularité permet d’adapter l’affichage à différents contextes, qu’il s’agisse d’une visioconférence, d’un visionnage assis ou d’une consultation debout dans une cuisine. Le format vertical peut également s’avérer pertinent pour certains contenus adaptés aux réseaux sociaux.

En intégrant ces réglages mécaniques, Thomson approfondit son concept d’écran hybride, entre TV et outil professionnel.

Android 14 et un écosystème applicatif complet

Le Thomson Go Plus Pro UHD fonctionne sous Android 14 (version Android Tablet). Ce choix technique ouvre l’accès à un large catalogue d’applications via le Google Play Store : plateformes de streaming, outils bureautiques, applications éducatives ou services de visioconférence.

Une connexion Wi-Fi suffit pour accéder aux contenus en ligne. La compatibilité Bluetooth permet quant à elle de connecter clavier, souris, manette de jeu ou casque audio sans fil.

Pour les usages filaires, l’appareil intègre plusieurs ports, dont :

HDMI pour brancher une console ou un ordinateur

USB-C pour connecter des périphériques compatibles

La présence du multitâche sous Android autorise l’affichage simultané de plusieurs applications. Une caractéristique intéressante pour le télétravail ou l’enseignement à distance.

Un système audio 42 W avec caisson intégré

Au-delà de l’image, le constructeur mise sur la restitution sonore. Le Go Plus Pro UHD embarque un système audio 3 voies de 42 Watts, accompagné d’un caisson de basses intégré au socle.

Cette architecture vise un rendu plus équilibré que celui des téléviseurs compacts classiques. L’intégration du subwoofer dans la base permet de conserver un design épuré tout en renforçant les basses fréquences.

L’objectif est clair : proposer une solution autonome, sans nécessiter l’ajout immédiat d’une barre de son externe. Pour un usage en streaming ou en visioconférence, la puissance annoncée devrait offrir une réserve suffisante dans un espace domestique standard.

Un écran polyvalent pour le travail et le divertissement

Grâce à sa webcam intégrée, le Thomson Go Plus Pro UHD peut servir d’outil de visioconférence sur grand écran. Dans un contexte de télétravail, cette configuration permet de s’éloigner du format restreint d’un ordinateur portable.

L’écran tactile ouvre également la porte à d’autres usages :

Applications éducatives pour enfants

Dessin et création graphique

Jeux interactifs

Cloud gaming avec manette Bluetooth

Mobile par conception, il peut suivre une recette dans la cuisine, afficher un document professionnel dans un bureau ou diffuser une série dans une chambre. Cette polyvalence illustre la volonté de repenser l’usage du téléviseur comme centre multimédia du quotidien.

Proposé à un prix public conseillé de 699 € et garanti 3 ans, le modèle se positionne comme une alternative aux téléviseurs classiques et aux écrans professionnels interactifs.

Récapitulatif technique

Taille d’écran : 27 pouces

Résolution : 4K Ultra-HD (3 840 x 2 160 px)

Écran : tactile , réglable en hauteur, inclinable et pivotant

Audio : système 3 voies 42 W avec caisson de basses intégré

Socle : sur roulettes

Batterie : jusqu’à 4 heures d’autonomie

Système : Android 14 (Android Tablet)

Connexions sans fil : Wi-Fi , Bluetooth

Connectiques : HDMI , USB-C

Webcam : intégrée

Accessoire : télécommande gyroscopique

Garantie : 3 ans

Prix public conseillé : 699 €

