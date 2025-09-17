Test : THOMSON Cast 150

Au grand dam de nombreux utilisateurs, Google a officiellement mis fin à son célèbre Chromecast, un dongle HDMI qui a marqué le marché du streaming TV. Mais c’est sans compter sur Thomson, qui reprend le flambeau avec son Cast 150, un appareil au design rappelant fortement le défunt produit de Google.

La question est désormais de savoir : le Thomson Cast 150 peut-il réellement s’imposer comme une alternative crédible au Chromecast, ou n’est-ce qu’une tentative inaboutie ?



Préambule

L’annonce de la fin du Google Chromecast a provoqué un véritable choc. Cet appareil compact, facile à brancher sur n’importe quel téléviseur, transformait une simple TV en Smart TV à moindre coût et avec une simplicité d’utilisation remarquable. Plébiscité par des millions d’utilisateurs, il représentait l’une des solutions de streaming multimédia les plus accessibles du marché. Mais fidèle à ses habitudes, Google a choisi de mettre un terme à ce produit, laissant un vide que les box Android TV et autres solutions de streaming 4K tentent tant bien que mal de combler.

C’est dans ce contexte que Thomson arrive avec son Cast 150, un dongle TV qui reprend trait pour trait l’esprit du Chromecast. Compatible avec Google TV et pensé pour un usage simple et universel, il ambitionne de séduire les utilisateurs à la recherche d’une alternative efficace aux box TV Android haut de gamme, souvent jugées trop coûteuses ou complexes. Reste à savoir si ce format, à la fois minimaliste et abordable, peut encore rivaliser sur un marché en pleine évolution.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

OS Google TV Google Certifié Oui Google Play Oui Google Assistant Disponible dans certains pays Netflix Oui Prime Video Oui YouTube Oui Chromecast intégré Oui DISPOSITIF MÉMOIRE Processeur (CPU) Quad-Core Cortex-A35-2004MHz Graphiques (GPU) ARM Mali-G31 MP2 850 MHz SDRAM 2 Go Flash 8 GB AUDIO VIDÉO Résolution Jusqu’à 4K UHD (3840 x 2160) Vidéo résolution Au-dessus à 4K-60fps, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Décodage vidéo HDR10 Décodage audio Dolby Atmos, Dolby Digital CONNECTIVITÉ Wi-Fi 802.11 b/g/n/a/ac 2,4 GHz/5GHz 2T2R Bluetooth 5.0 DONNÉES GÉNÉRALES Adaptateur secteur (micro USB) 5 V/1 A Tension d’entrée 100 V – 240 V Puissance de consommation (max.) 5 W Couleur Blanc Dimensions produit (WxDxH) 61,5 x 190 x 13 mm Poids produit 498 g Dimensions Emballage (WxDxH) 131 x 46 x 177 mm

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Adaptateur secteur

Télécommande

Piles

Installation / Configuration.

Le ChromeCast avait pour vocation d’être un produit plug and play. Il suffisait de le brancher dans un port HDMI de sa TV, une alimentation USB ou 220v, du wifi et c’était parti.

Thomson avec son Cast 150 reprend exactement les mêmes codes sauf que… j’ai galéré à pouvoir le mettre en service et je vous explique pourquoi.

Le Cast 150 nécessite une configuration initiale via Google Home, étape qui s’est révélée particulièrement complexe. Lors de nos tests, il a fallu relancer la procédure à de très nombreuses reprises – près d’une vingtaine de tentatives – avant que l’appareil ne soit correctement détecté et utilisable. Un point négatif qui soulève des questions sur l’aspect user-friendly du dispositif.

Difficile de déterminer si cette difficulté provenait de notre environnement de configuration ou du produit lui-même, d’autant que nous n’avons pas sollicité Thomson pour vérifier avec une autre unité. En revanche, une fois l’installation finalisée, l’expérience d’utilisation a considérablement modifié notre perception du Cast 150.

Test

Matériel utilisé.

Thomson Cast 150

Philips 55OLED806

Philips Fidelio B97

Test et utilisation

Après les difficultés rencontrées lors de la configuration du Cast 150, l’utilisateur se retrouve face à une interface familière : Google TV. Sans surprise, l’expérience ne propose rien de réellement innovant, mais c’est probablement l’objectif recherché par Thomson. La marque a choisi de privilégier une présentation épurée, simple d’accès et pensée pour offrir une navigation fluide et efficace, accessible au plus grand nombre.

Les performances affichées par le Cast 150 sont globalement correctes, avec des couleurs fidèles et une bonne réactivité, malgré quelques ralentissements ponctuels. Il convient toutefois de rappeler que l’appareil est proposé à un tarif de 49 €, ce qui place le produit dans une gamme accessible.

La véritable déception provient de l’absence de compatibilité avec le Dolby Vision. Conséquence directe : sur certaines plateformes de SVOD comme Netflix, l’affichage se limite à une image en 4K, mais sans les optimisations offertes par ce format avancé.

Ce choix semble lié à une question de licence et de coût, Thomson ayant manifestement privilégié l’équilibre entre fonctionnalités et prix. En contrepartie, la télécommande séduit par son design soigné et la présence de raccourcis bien positionnés, parfois même mieux intégrés que sur certaines box TV haut de gamme.

On retrouve l’écosystème habituel d’une Box Android TV, avec l’accès au Google Play Store, aux applications de streaming et surtout une certification Widevine L1, garantissant une qualité d’image optimale selon les capacités du dispositif. Le casting de contenus depuis un smartphone vers le Cast 150 fonctionne sans difficulté, à condition d’être connecté au même réseau. Enfin, on peut saluer l’initiative de Thomson qui fournit un transformateur secteur, un accessoire de plus en plus rare dans cette catégorie de produits.

Conclusion

Le Cast 150 se positionne comme un véritable successeur du Chromecast, tout en proposant une approche différente. Thomson mise sur un appareil compact, simple à transporter et pensé pour élargir l’accès au streaming, même sur des téléviseurs qui ne disposent pas de fonctions Smart TV.

Bien sûr, quelques concessions existent. Les amateurs de haute qualité d’image regretteront certaines absences, comme la compatibilité Dolby Vision, tandis que la configuration initiale et les problèmes ponctuels de réseau peuvent parfois freiner l’expérience utilisateur. Ces défauts, bien qu’importants pour les plus exigeants, ne remettent pas totalement en cause la proposition globale du produit, surtout si Thomson les corrige au fil des mises à jour logicielles.

Là où le Cast 150 tire véritablement son épingle du jeu, c’est sur son rapport qualité-prix. À moins de 50 €, il offre une expérience proche de celle des solutions plus onéreuses, avec une interface Google TV, une certification Widevine L1 pour profiter de la 4K, et une télécommande soignée intégrant des raccourcis pratiques. Dans cette gamme tarifaire, peu d’appareils offrent un tel niveau d’équilibre entre fonctionnalités, accessibilité et praticité.

En définitive, le Cast 150 constitue une option pertinente pour ceux qui recherchent un appareil discret, abordable et efficace, idéal aussi bien comme solution d’appoint à la maison que comme compagnon de voyage. Pour les utilisateurs soucieux de leur budget, il s’impose comme l’un des choix les plus cohérents du marché actuel.

Points Positifs Points Négatifs + Prix – La galère pour le mettre en ligne + La compacité du Cast 150 – Les pertes de Wifi au rallumage + La qualité d’affichage générale – Le manque du Dolby Vision

Evaluation.

Configuration : 10/20 Utilisation : 14/20 Fonctions : 14/20 Signal Wifi / Bluetooth : 10/20 Prix : 17/20 Note finale : 13/20

Liens d’achat.

