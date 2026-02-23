AT-LP120XBT-USB : Audio-Technica décline sa platine vinyle en finition blanche

L’AT-LP120XBT-USB s’offre une nouvelle jeunesse esthétique. Cette platine vinyle à entraînement direct adopte désormais une finition blanche, pensée pour s’intégrer dans des intérieurs contemporains. Derrière cette évolution visuelle, le modèle conserve une fiche technique complète, orientée vers la polyvalence et les usages actuels.

Fondée en 1962, Audio-Technica poursuit l’évolution de son catalogue dédié à l’écoute analogique. La marque étoffe ici son offre autour d’un modèle déjà bien installé sur le segment des platines milieu de gamme, en proposant une alternative plus lumineuse à la version noire traditionnelle.

Une platine vinyle à entraînement direct pensée pour la polyvalence

L’AT-LP120XBT-USB repose sur un moteur à entraînement direct, un choix technique apprécié pour sa stabilité de rotation et sa réactivité. Ce type d’architecture limite les variations de vitesse et convient aussi bien à l’écoute domestique qu’à des usages plus exigeants.

Le fonctionnement est entièrement manuel, laissant à l’utilisateur le contrôle du bras de lecture et du positionnement sur le disque. La platine prend en charge trois vitesses : 33, 45 et 78 tr/min, ce qui permet de lire aussi bien des albums récents que des pressages plus anciens. Ce positionnement polyvalent en fait une solution adaptée aux collectionneurs souhaitant centraliser plusieurs formats sur un même appareil.

Bluetooth et USB : une connectivité adaptée aux usages modernes

La gamme du constructeur s’agrandit avec des fonctionnalités pensées pour les habitudes d’écoute actuelles. L’AT-LP120XBT-USB intègre une connectivité Bluetooth, autorisant la transmission du signal audio vers une enceinte ou un casque compatible, sans câble. Cette approche facilite l’intégration dans un salon ou un espace de travail où la discrétion du câblage est recherchée.

La présence d’une sortie USB constitue un autre axe fort. Elle permet de relier directement la platine à un ordinateur afin de numériser des vinyles. L’utilisateur peut ainsi archiver ses disques au format numérique, les écouter sur un PC ou transférer les fichiers vers un smartphone. Cette double orientation, analogique et numérique, répond à une logique de continuité entre collection physique et mobilité.

Cellule AT-VM95E et réglages précis pour un suivi optimisé

La platine est livrée avec la cellule AT-VM95E, issue de la série VM95 du fabricant. Cette cellule est compatible avec l’ensemble des diamants de remplacement VM95, ouvrant la voie à différentes configurations selon le budget ou le rendu recherché.

Le bras intègre un contrôle anti-patinage dynamique réglable, essentiel pour maintenir la cellule dans le sillon et limiter l’usure du disque. Ce réglage, associé à l’équilibrage du bras et au contrepoids ajustable, permet d’affiner le comportement de lecture en fonction des caractéristiques de la cellule ou du disque utilisé.

La présence d’un préamplificateur phono commutable simplifie l’installation. L’utilisateur peut choisir entre une sortie phono (vers un amplificateur doté d’une entrée dédiée) ou une sortie ligne, pour un branchement direct à des enceintes actives ou à un amplificateur sans entrée phono spécifique.

Une finition blanche pour les intérieurs contemporains

Avec cette déclinaison blanche, Audio-Technica élargit les options esthétiques d’un modèle déjà bien identifié. Cette teinte modifie sensiblement la perception du produit, en lui conférant une présence plus discrète et adaptée aux environnements minimalistes ou aux studios créatifs.

Associée à une enceinte de bibliothèque de la marque, comme l’AT-SP3x en finition blanche, la platine peut constituer un ensemble cohérent sur le plan visuel. Sans modifier les performances audio, cette nouvelle robe permet à la référence de s’intégrer plus facilement dans des espaces lumineux ou des configurations orientées design.

Proposée au prix indicatif de 399 € TTC, cette version conserve l’ensemble des caractéristiques techniques du modèle existant. L’évolution porte donc principalement sur l’identité visuelle, tout en maintenant une base technique éprouvée.

Récapitulatif technique

Type : platine vinyle à entraînement direct

Fonctionnement : entièrement manuel

Vitesses : 33, 45, 78 tr/min

Connectivité sans fil : Bluetooth

Sortie USB : oui, pour lecture et numérisation

Cellule fournie : AT-VM95E

Compatibilité diamants : série VM95

Réglages : anti-patinage dynamique réglable, contrepoids ajustable

Préamplificateur phono : intégré et commutable (phono/ligne)

Coloris : blanc

Prix indicatif : 399 € TTC

