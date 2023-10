Android 14 débarque, mais uniquement sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour le moment.

Cette semaine Google officialisait la sortie des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro et avec dans la foulée, la sortie d’Android 14 sur ses nouveaux systèmes smartphones. Petit tour d’horizon en attendant la sortie pour tous les autres smartphones.

Google après avoir conquis l’univers internet avec son moteur de recherche s’est lancé il y a quelques années dans un projet fou, celui de conquérir l’univers de la téléphonie mobile avec les smartphones. Ainsi était né Android, un système d’exploitation pour smartphone capable de s’intégrer à n’importe quel téléphone, peu importe la marque.

Un carton plein pour le géant du net qui à l’heure actuelle domine le marché du smartphone avec les smartphones dotés d’Androïd.

Cette fois, la marque dévoile son nouveau système d’exploitation disponible dans un premier temps sur ses nouveaux smartphones Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Android 14, prise en main.

La dernière version majeure du système d’exploitation mobile Android apporte, vous vous en doutez, de nouvelles fonctionnalités à votre smartphone Android. Au cœur du système bien évidemment, l’IA qui a pour objectif de rendre le système plus performant. Ainsi, on notera la présence de fonds d’écran générés par l’IA, des clés d’accès pour les applications tierces, des rappels mensuels pour le partage de données et des notifications flash de l’appareil photo.

Ainsi, concrètement, Android 14 a pour ambition d’être plus « user friendly » comme disent certains ou si vous préférez plus « simple d’utilisation » pour l’utilisateur. Et tout cela passe par des petites fonctionnalités en rapport avec par exemple la taille des polices qui peuvent être agrandies, des notifications qui peuvent activer le flash de votre appareil photo pour être plus marquantes.

L’écran de verrouillage profite lui aussi de nouvelles fonctionnalités et plus encore de personnalisation pour par exemple afficher que ce que vous souhaitez voir apparaitre sur celui-ci.

Plus de sécurité dans un monde toujours plus « dangereux ».

Avec l’usage du smartphone comme carte bancaire, outil de paiement ou comme unité de stockage de données (parfois sensibles), Google a également amélioré la sécurité en intégrant des notifications et des alertes sur les applications tierces ou lors de changement dans les données.

Installer Android 14, tout ce qu’il faut savoir.

Alors, bien sûr comme pour les versions précédentes, pour l’installation d’Android 14, vous aurez plusieurs possibilités. LA première, la mise à jour automatique du système par votre smartphone. Lorsque celui-ci recevra cette mise à jour, il vous proposera de la télécharger et de l’installer. Pour rappel, assurez-vous que votre smartphone ait assez de batteries et faites-le via une connexion Wi-Fi pour ne pas exploser votre forfait mobile.

La deuxième possibilité passe par une installation manuelle. Pour les utilisateurs éligibles, il suffit d’aller dans l’application Paramètres, de descendre tout en bas et de sélectionner Système > Mise à jour système. Si la mise à jour est présente, il ne vous reste plus qu’à l’installer. Attention comme toujours, Google privilégie dans un premier temps ses smartphones comme les notamment les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.