MediaTek, leader dans les enceintes audio intelligentes.

MediaTek, fabricant de puces pour smartphone possède quelques cordes à son arc. Ainsi, selon les dernières recherches du service « Smart Speakers and Screens » de Strategy Analytics, le constructeur détient 50% des parts de marché dans le segment des enceintes connectées.

MediaTek est le concurrent direct de Qualcomm sur le marché des processeurs pour smartphone. La marque est souvent d’ailleurs utilisée pour ses processeurs moins rapides, mais moins chers que son concurrent.

Mais ça c’est dans le segment des smartphones. Car en effet, il y a un autre segment dans lequel le constructeur de puces a su tirer son épingle du jeu. Ce marché c’est celui des enceintes audio intelligentes.

50% des enceintes audio connectées du marché sont équipées d’une puce MediaTek.

Ainsi, le constructeur taiwanais a su séduire les intégrateurs et les fabricants d’enceintes audio connectées ces dernières années.

Selon les recherches faites par Strategy Analytics, MediaTek a assis sa dominance sur le segment ces 3 dernières années. En effet, si 2020 a permis à la marque de prendre six points de part de marché, il a surtout doublé sa part de marché depuis 2018.

« MediaTek a construit une forte présence à travers un ensemble diversifié de verticales de l’industrie, y compris dans la maison intelligente »,

explique Chirag Upadhyay, analyste principal, Intelligent Home groupe.

Il faut dire que l’air de rien le marché pèse pas moins de 151 millions d’unités vendus rien que pour 2020. En effet, désormais, de plus en plus de consommateurs possèdent une enceinte audio connectée chez soi. Que ce soit une enceinte de salon Bluetooth ou une enceinte nomade, ce marché se porte plutôt bien.

Il suffit d’ailleurs de voir le nombre de marque sur Amazon ou Boulanger qui propose leur enceinte audio connectée pour s’en rendre compte. Des enceintes qui par ailleurs sont non seulement connectées, mais qui désormais propose souvent une compatibilité avec les assistants comme Alexa ou Google Assistant.

Par ailleurs, pour David Watkins, directeur d’Intelligent Home, cette demande devrait encore se poursuivre, car il y a une réelle demande de la part des consommateurs liée à la fois au Covid-19 et au fait que de plus en plus de gens font du télétravail, mais aussi désormais, de plus en plus de gens aiment avoir une enceinte nomade à utiliser pour les vacances.