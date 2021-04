Test :Teufel Motiv Go.

Avec la Teufel Motiv Go, on vous propose aujourd’hui le test d’une enceinte sans fil BLuetooth de maison. Une enceinte qui pourra faire office de radio pour vous permettre d’écouteur les morceaux préférés de votre playlist Deezer ou vos MP3 préférés. Mais que vaut cette enceinte ? Suivez le guide.



Préambule.

Teufel est une société Allemande spécialisée dans le son, cela va du Home cinéma au casque audio et de la plus petite enceinte Bleutooth aux enceintes imposantes. Ici Teufel nous présente son enceinte portable Bluetooth Teufel Motiv Go.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Dimensions : Largeur 20 cm, Hauteur 11 cm, Profondeur 6cm

Poids: 900 grammes

Deux haut-parleurs à large bande et deux haut-parleurs de graves

Bluetooth : Oui , Bluetooth 5.0, AptX

Portée Bluetooth : 10 mètres

Entrée stéréo jack 3,5 mm : oui

Entrée USB: non

NFC: Non

Mode Mains libre: Oui

Autonomie: 16 heures

Batterie: Lithium-Ionen

IpX5

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

1 x Teufel Motiv Go

1 x câble d’alimentation pour MOTIV GO