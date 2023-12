L’Innovation en matière de Nettoyage : Samsung Bespoke Jet Bot Combo™

A l’occasion du CES 2024, Samsung va dévoiler « une révolution » dans le domaine des aspirateurs : le Bespoke Jet Bot Combo™. De fait, Le constructeur coréen nous annonce l’arrivée d’un nouvel aspirateur robot équipé de la dernière technologie d’intelligence artificielle (IA).

Dans une grosse semaine, se tiendra une fois de plus le plus grand salon de la Tech à Las Vegas, le CES 2024, un salon qui ouvrira ses portes le 9 janvier. L’occasion pour les marques de la tech de présenter au monde leurs nouvelles innovations. Ce sera notamment le cas pour Samsung qui nous annonce sa présence sur le sol américain et qui nous dévoilera un nouveau produit connecté dédié à la maison.

Bespoke Jet Bot Combo™, un robot aspirateur doté de technologies avancées d’Intelligence artificielle.

Le Bespoke Jet Bot Combo™ qui sera présenté par Samsung à l’occasion du CES 2024 combine les fonctionnalités d’un aspirateur et d’un robot laveur, et est conçu pour offrir une expérience de nettoyage optimale nous annonce le constructeur coréen. Ce nouveau venu est doté d’une IA avancée, lui permettant de naviguer avec précision dans divers environnements domestiques.

Reconnaissance d’Objets et Navigation Précise

ET pour y arriver, la marque annonce quelques intégrations technologiques comme la détection d’obstacles avec notamment sa capacité à éviter des petits de la taille d’un centimètre. Samsung annonce également une technologie 3D qui servira à la navigation et à la reconnaissance d’objet améliorées.

IA Object Recognition pour un Nettoyage Efficace

L’IA qui intégrera ce nouveau robot aspirateur sera à même d’identifier automatiquement les zones à éviter et les taches à nettoyer. En outre, le Bespoke Jet Bot Combo se dirigera vers sa station pour préparer les serpillières avant de s’attaquer aux taches.

Samsung annonce également d’autres fonctionnalités comme la Détection de Sol par IA qui permettra au Bespoke Jet Bot Combo™ d’ajuster la puissance d’aspiration en fonction du type de sol, distinguant les sols durs des tapis. En outre, sur les tapis, le robot ajuste ou détache les serpillières pour éviter l’humidité et la saleté.

Station de Nettoyage Innovante.

La station qui accompagne le Bespoke Jet Bot Combo™ réalise le lavage, le nettoyage à la vapeur, et le séchage des serpillières, assurant une hygiène maximale.

Prix et Disponibilité.

Le Bespoke Jet Bot Combo™ sera présenté au CES 2024. Pour le moment, Samsung n’a fourni aucune date quant à sa commercialisation à venir ni son prix.