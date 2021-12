MediaTek Dimensity 9000, une puce 5G mmWave gravée en 4mm.

Avec cette nouvelle puce MediaTek Dimensity 9000, le fabricant de puces pour smartphone semble être lancé pour ne pas laisser son concurrent Qualcomm s’échapper. Voir pour certains le supplanter.

Dans le monde des puces pour smartphones, Qualcomm et MediaTek sont les leaders incontestés du secteur même si les ventes du processeur d’Apple sont plutôt bonnes, mais liées avant tout au nombre d’iPhone vendu.

Et si jusqu’à présent, MediaTek faisait un peu figure de second dans le domaine en proposant des puces moins chères et pour du smartphone d’entrée de gamme et milieu de gamme, la donne semble changer.

MediaTek Dimensity 9000, la puce qui va tirer le constructeur vers le haut ?

C’est en tout cas désormais la volonté du fabricant de puces. De fait, avec cette nouvelle gamme et l’arrivée de la 5G, MediaTek a décidé de proposer un processeur sur vitaminé destiné avant tout au smartphone haut de gamme.

Ainsi, le MediaTek Dimensity 9000 viendra équiper les hauts de gamme d’Oppo, Vivo, Xiaomi et Honor dès 2022. Il faut dire que le processeur a de quoi séduire les intégrateurs. Notamment tout d’abord avec son processus de fabrication.

De fait, le processeur est désormais gravé à du 4mm. Ce qui devrait permettre une économie d’énergie du smartphone. Et qui dit économie d’énergie, dit forcément autonomie du smartphone plus grande à batterie égale.

Le Dimensity 9000 utilise les nouveaux processeurs et GPU de l’architecture Armv9. Son processeur octa-core comprend un Arm Cortex-X2 à 3 GHz. Présent également la nouvelle mémoire LPDDR5X qui selon le constructeur

« rend les données immédiatement disponibles, éliminant l’attente pour donner une réactivité immédiate dans n’importe quelle application ».

La mémoire passe désormais à 8Mo de cache L3 + 6 Mo de cache système.

Connectivité à la pointe pour ce nouveau chipset.

Ainsi, cette nouvelle puce Dimensity 9000 exploite la 5G avec la technologie standard 3GPP Release-16. Une norme qui annonce tout de même 7 Gbit/s. On notera également la présence et la prise en charge du Bluetooth 5.3.

Pour ce qui est du Wi-Fi, cette puce embarque du Wi-Fi 6E 2×2 (BW160) et opérera du donc Wi-Fi tri bande 2.4GHz, 5GHz et 6GHz. Par ailleurs, MediaTek annonce un nouveau design de coexistence hybride Wi-Fi/Bluetooth.