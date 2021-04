« 5G Dual Connectivity », la 5G a du 5,1 Go/s avec Ericsson et MediaTek.

Les deux partenaires viennent de rendre publics les résultats de leur test concernant l’exploitation des gammes de fréquences 5G issu de leur projet « 5G Dual Connectivity ».

Ericsson, spécialiste des réseaux a mis en place son projet « 5G Dual Connectivity ». Celui-ci a pour objectif d’associer la gamme de fréquences des 800MHz avec le spectre de 60MHz. L’idée ici est d’exploiter les deux bandes de fréquence pour permettre l’augmentation du débit tout en profitant d’une meilleure qualité de signal.

Pour effectuer ces tests, Ericsson a fait appel à MediaTek, l’autre fabricant de puces pour smartphones afin d’évaluer les débits et la portée du signal qu’il était possible d’atteindre en exploitant les deux gammes de fréquences.

5,1 Go/s au travers de la 5G.

On le sait, la course à la vitesse est un point important pour la 5G et les opérateurs. Surtout principalement sur certains secteurs. On pense notamment au déploiement des villes connectées ou du secteur de l’automobile. En effet, dans ces deux secteurs, il est important que l’information circule le plus rapidement possible. On pense bien sûr pour ce qui est du segment de l’automobile, aux voitures autonomes.

Avec cette nouvelle combinaison de gamme de fréquences, Ericsson et MediaTek ouvrent également une nouvelle option aux opérateurs de la téléphonie mobile qui pourrait s’appuyer sur cette technologie pour offrir un réseau 5G plus performant.

En outre, cela permettrait également d’avoir une plus longue portée du signal. Les opérateurs mobiles pourraient ainsi réduire leurs couts en matière de déploiement d’antennes 5G. Ce qui devrait également séduire les écologistes et les 5G sceptiques et les personnes qui restent méfiantes vis-à-vis des ondes.

Pour rappel, Ericsson est un des acteurs majeurs dans le déploiement de solutions 5G en Europe. L’entreprise nordique a été davantage préférée à Huawei suite aux annoncent faites par le gouvernement américain concernant une menace potentielle d’espionnage de la part de Huawei pour le compte du gouvernement chinois.