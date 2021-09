JVC HA-A5T, les nouveaux écouteurs intra auriculaires de JVC.

Avec ces tout nouveaux HA-A5T, le constructeur JVC revient sur le segment des intra-auriculaires en proposant une nouvelle paire d’écouteurs à petit prix.

JVC est un spécialiste de l’audio et la marque nous l’a déjà plusieurs prouvé avec des produits comme ses casques JVC Exofield XP-EXT1 ou JVC SP-A7WT. Cette fois la marque revient dans un secteur plus classique celui des écouteurs intra auriculaires.

JVC HA-A5T, un bon compromis qualité / Prix ?

Ainsi, après les JVC HA-A11T sortis cet été la marque revient avec une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire baptisé « Gummy » pour les plus sportifs d’entre vous. Des écouteurs intra auriculaire qui intègre du Bluetooth 5.1 et compatible avec les protocoles HFP, AD2P et AVRCP. On notera également la prise en charge du codec SBC.

Les écouteurs se composent de transducteurs à aimant néodyme de 6 mm. Sur l’écouteur droit, JVC a placé un micro qui permettra à leur porteur de prendre des appels et de communiquer avec un interlocuteur. En outre, ce micro permettra de passer des commandes aux assistants vocaux comme Alexa ou Google Assistant.

Sur les écouteurs se trouve également un bouton qui permettra d’exécuter des fonctions comme Marche-Arrêt automatique et pour établir la connexion Bluetooth avec un téléphone mobile, une tablette ou toute autre source audio équipée de Bluetooth.

Résistant à la pluie et léger.

Les JVC HA-A5T sont en effet doté de la certification IPX4, ce qui les rend résistant à la pluie. Ils ne pèsent que 4 grammes (par écouteur) et propose une autonomie de 5 heures d’écoutes. Autonomie qui passera, à 15 heures avec le boitier de charge qui offre lui 10 heures d’autonomie en plus. JVC nous informe que pour une charge pleine des écouteurs, il faut compter environ 2 heures. Pour le boitier de charge, le temps de charge monte à 2,5 heures.

Prix et Disponibilité.

Les écouteurs intra auriculaires JVC HA-A5T sont disponibles en trois coloris. À savoir Noir Olive, Blanc Coco & Vert Matcha. Leur prix de vente conseillé est de 39,99 €.