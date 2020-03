Test : JVC SP-A7WT : Enceinte au format tour de cou par JVC.

Alors, oui Il existe des enceintes sans fil Bluetooth, des casques Bluetooth, des oreillettes Bluetooth, des barres de son Bluetooth. Cependant, JVC nous propose de découvrir l’enceinte tour de cou. Alternative aux casques elle promet plus de confort dans son utilisation. bref on parle ici du JVC SP-A7WT. Testons cela pour voir ce qu’il en est.



Préambule.

Présenté lors de l’IFA 2019, l’enceinte tour de cou Bluetooth de JVC, répondant à la référence SP-A7WT, se veut différente des autres produits du marché. En effet, là où on a l’habitude de voir l’enceinte dans, dessous ou autour de l’oreille, JVC a choisi de venir créer une bulle autour de notre tête. Une bulle pour y diffuser du son. Alors, JVC qui est plus que légitime dans le monde du traitement son se lance un nouveau défi. Celui de rendre le casque « has been » et de miser sur le confort.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Codec pris en charge : SBC, aptX ™ faible latence

Bluetooth : 5.0 (class2)

Profils Bluetooth : AVRCP, A2DP, HSP, HFP

Zone de transmission approx. : 10 m

Alimentation : Batterie rechargeable

Autonomie : Batterie 15h d’autonomie / 3h de temps de charge

Poids : 83g

Accessoires : Câble de charge, émetteur Bluetooth, câble audio

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Tour de cour SP-A7WT

Cable de charge micro USB

émetteur Bluetooth et son cable audio

documentations et fiches garantie.