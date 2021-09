« Hey Disney », Alexa est désormais accompagné par Disney.

« Hey Disney » est issu d’un nouveau partenariat entre Amazon et Disney pour venir équiper tous les appareils Alexa d’Amazon de la voix d’un personnage de Disney. Avec cette nouvelle fonctionnalité, Alexa ne sera plus seule pour vous répondre.

Cette semaine, Amazon avait convié les journalistes de la presse high-tech à découvrir sa nouvelle gamme de produits. Le géant de la vente en ligne a présenté un « astro » un robot de son cru, mais nous y reviendrons dans une prochaine news.

En effet car, ce qui nous intéresse ici c’est le partenariat entre Amazon et Disney qui donne naissance à un « nouveau produit ».

« Hey Disney », raconte-moi une histoire !

En effet, Amazon proposera dès l’année prochaine une nouvelle fonctionnalité pour les clients des chambres d’hôtel de Walt Disney World ou à l’achat en tant que module complémentaire pour toute personne possédant un appareil Echo un boitier qui transforme votre appareil Echo en un Echo « Disney ».

Concrètement, il s’agit d’un module associé à son Echo Show (et aux autres modèles également) qui viendra s’ajouter aux produits Amazon. On pourrait supposer un add-on avec deux oreilles et un support qui fera penser au personnage principal de Disney alias « Mickey ».

Le plus intéressant, c’est qu’une mise à jour du système permettra à l’utilisateur de ne plus dire « Hey Alexa », mais bien « Hey Disney ». Ce qui enclenchera un nouvel assistant une personnalité de marque Disney.

Cette fonction permettra de donner vie sur l’Echo Show à des personnages de films de Disney. Ceux-ci proposeront des jeux, des histoires pour endormir les enfants. L’assistant Disney proposera également des blagues et des chansons à chanter.

Selon Disney, sa voix personnalisée a plus de 1 000 interactions possibles qui selon le type de produit pourront varier. On pense notamment à la version Echo Show qui pourra faire interagir à l’écran des personnages de Disney. Et selon le directeur Dan Soto, vice-président de la technologie et du numérique aux parcs Disney, ce ne serait qu’un début.

Bref, vous l’avez compris, avec ce partenariat, les deux partenaires espèrent séduire encore plus les plus petits pour en faire des clients fidèles.

Prix et Disponibilité.

Aucun prix n’a encore été communiqué sur la sortie des produits. On sait juste que le service devrait voir le jour l’année prochaine. Sans doute le temps aux deux partenaires de développer et d’intégrer le contenu.