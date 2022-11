Creative Sensemore Air, des nouveaux intra auriculaire.

Creative nous a livré la semaine dernière la sortie de ses Creative Sensemore Air, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil True Wireless de type intra auriculaire. Un marché qui a explosé ces dernières années.

Creative revient sur le devant de la scène en proposant cette fois une paire d’écouteurs de type intra auriculaire après nous avoir proposé en juin dernier son tout nouveau casque Creative Zen Hybrid, un casque supra aural.

Creative Sensemore Air, restez connecté à votre environnement.

Comme leur nom l’indique, les Creative Sensemore Air intègrent ce que Creative appelle la nouvelle technologie Sensemore. Cette technologie offre à l’utilisateur d’écouter ses musiques préférées, tout en restant connecté au monde extérieur de manière à lui éviter de devoir retirer leurs écouteurs dans certaines situations de la vie quotidienne.

En outre, Creative nous donne quelques informations supplémentaires sur sa technologie :

« Avec le mode Sensemore, 5 fois plus sensible que le mode Ambient, les utilisateurs peuvent mieux entendre ce qui les entoure, avec un environnement amplifié pour une plus grande clarté. De plus, lorsqu’ils sont réglés sur une plus haute intensité, les écouteurs peuvent s’avérer utiles pour les personnes souffrant de légers troubles de l’audition. »

Sensemore, ANC, Ambient mode au choix !

À noter que pour ceux qui veulent tout de même s’immerger dans le néant de leur écoute audio avec les écouteurs intra auriculaire Creative Sensemore Air, cela est possible grâce au mode ANC (Active Noise Cancellation) de ne plus entendre les bruits extérieurs. L’intensité de ces trois modes est entièrement réglable via l’application Creative.

Les écouteurs sont fournis avec un boitier de rangement qui permettra aussi de les recharger. Par ailleurs, Creative annonce une autonomie de près de 10 heures sur une seule charge et de 35 heures au total avec l’étui de chargement. À noter qu’en seulement 10 minutes de charge, l’autonomie des écouteurs passe de 0 à 2 heures.

Du sans-fil à tout niveau !

Creative joue en effet la carte du « non câblé » avec ces écouteurs Creative Sensemore Air en proposant l’intégration du Bluetooth 5.2 et du support de la technologie SXFI READY. Des écouteurs dotés de haut-parleurs en bio cellulose de 6 mm haute performance, certifié IPX5 (résistant à la transpiration et à la pluie) ainsi que 4 microphones, 2 pour le filtrage du bruit de fond en mode ANC et 2 pour une prise de voix efficace pendant les appels. Le boitier de rangement est lui aussi sans fil avec l’intégration de la technologie Qi pour le chargement.

Prix et Disponibilité.

Les Creative Sensemore Air sont au prix de 79,99€ et disponibles sur Creative.com.