CORE-M5, le nouveau smartphone robuste de Crosscall.

Avec ce nouveau CORE-M5, la marque Crosscall étoffe sa gamme de smartphone robuste et entend une fois de plus séduire le segment du secteur professionnel avec un smartphone adapté à leurs besoins.

Crosscall est une marque que nous connaissons bien au sein de l’équipe. En effet, la marque française qui fabrique ses smartphones et autres téléphones robustes en France n’est pas un inconnu chez nous.

Nous avons d’ailleurs l’occasion par le passé de tester certains de ses produits comme la Tablette Outdoor Crosscall Core T4 ou encore son smartphone Crosscall Core-X4.

C’est ce dernier modèle que la marque met au gout du jour en apportant une multitude de nouveautés pour un smartphone encore amélioré, mais toujours orienté pour les professionnels.

CORE-M5, un smartphone polyvalent certifié AER.

Ce nouveau venu reprend certains concepts de la gamme précédente. Mais également des nouveautés. Tout d’abord ce nouveau venu embarque un processeur Qualcomm® SM6115 Octa-core. Il est équipé d’un écran 4,95 pouces. Un écran tactile qui est compatible avec l’usage de gants. Un écran équipé d’un Verre Corning gorilla glass 3 de 0,7mm d’épaisseur. Le téléphone mobile est également doté 3 Go de mémoire vive pour le système.

Le téléphone et également équipé d’un haut-parleur d’une puissance de 100dB. Un haut-parleur étanche à l’eau et qui permettra d’utiliser le smartphone comme Talkie-Walkie via l’application X-TALK à installer sur le téléphone.

Outre sa coque renforcée, ce téléphone comme tous les nouveaux modèles de la gamme est équipé à l’arrière d’une pastille métallique aimantée.

Cette pastille aimantée intègre la technologie développée par Crosscall, X-Link. Celle-ci permet de fixer le téléphone à une fixation métallique, mais elle permet aussi de charger le téléphone sans fil via une technologie propre à la marque. De fait, il ne s’agit pas ici de la technologie qi.

CORE-M5, toutes les certifications nécessaires.

Afin de garantir au professionnel, la robustesse et l’utilisation de son smartphone dans toutes les circonstances, Crosscall a équipé son téléphone mobile des certifications IP 68, IPX6 et US MIL-STD-810H. Ainsi, le téléphone peut être plongé dans l’eau totalement. Il ne craint pas la poussière et peut subir une chute de 2 mètres.

Connectivité et alimentation.

Pour ce nouveau venu qu’est le CORE-M5, Crosscall a opté pour de la 4G et non pas de la 5G. Il est doté d’une solution Double SIM ou SIM + Micro SD. Il supporte la VOLTE, VoWiFi et donc forcément, il est équipé de Wi-Fi. Les normes supportées sont 802.11a;802.11b; 802.11g; 802.11n; 802.11ac et vous l’aurez compris, il est double bande. Le Bluetooth tout comme le NFC est également présents.

Enfin, sachez que le tout est alimenté par une batterie Lithium Polymère d’une capacité de 4000 mAh. La charge se fait via un port USB-C.

Prix et Disponibilité.

Le CORE-M5 de Crosscall est proposé au prix de 329€.