DTS PLAY-FI lance l’extension l’audio immersive sans fil sur le Home Theater à 12 canaux.

DTS, Inc, filiale de la société de technologie de divertissement Xperi Inc. (NYSE : XPER), annonce le lancement de l’audio immersif pour DTS Play-Fi® Home Theater, la seule solution sans fil sur 12 canaux.

Le monde de la technologie du divertissement évolue à pas de géant, et DTS, Inc, une filiale de Xperi Inc. (NYSE : XPER), ne fait pas exception avec son dernier exploit. Annonçant fièrement le lancement de l’audio immersif pour DTS Play-Fi® Home Theater, une solution révolutionnaire sans fil sur 12 canaux, DTS ouvre de nouvelles perspectives pour les amateurs de son.

Cette mise à jour majeure, déployée en 2021, étend les horizons de l’audio immersif en permettant la lecture de formats tels que DTS:X, Dolby Atmos et IMAX Enhanced depuis des téléviseurs compatibles DTS Play-Fi, offrant une expérience sonore jusqu’à 7.2.4 canaux. Une innovation qui élimine le besoin de câbles encombrants et de récepteurs AV, grâce à une technologie sans fil ingénieuse.

DTS PLAY-FI, Quand le son devient sans fil et sans perte.

L’Audio Immersif DTS Play-Fi Home Theater met à disposition des consommateurs une expérience de divertissement inégalée. Dannie Lau, Directeur Général de DTS Play-Fi, souligne :

« DTS Play-Fi Home Theater offre un son immersif haute fidélité, éliminant les limitations de câblage encombrant et de placement peu pratique des enceintes. »

Avec une flexibilité d’agencement des enceintes, une gamme variée de produits et un son enveloppant sur 12 canaux, DTS Play-Fi marque une avancée significative dans le domaine de l’audio sans fil totalement immersif.

Jusqu’à 12 canaux audio discrets via un réseau Wi-Fi standard.

DTS Play-Fi Home Theater réinvente l’expérience d’écoute en offrant jusqu’à 12 canaux audio discrets via un réseau Wi-Fi standard. Parmi ses caractéristiques clés, on retrouve :

Des configurations personnalisables allant de la simplicité d’une barre de son sans fil à l’immersion d’enceintes discrètes, d’enceintes d’ambiance et de caissons de basse, prenant en charge des configurations allant jusqu’à 7.2.4.

Mais aussi, La possibilité d’utiliser les haut-parleurs internes des téléviseurs compatibles avec DTS Play-Fi Home Theater. En outre, de plus il prend en charge complète de tous les formats audio immersifs et surround, incluant DTS:X, Dolby Atmos et IMAX Enhanced.

Parmi les différnetes fonctions, la marque souligne des fonctions comme une compatibilité avec toutes les sources vidéo du téléviseur, y compris les connexions HDMI, les applications de streaming intégrées et les protocoles de streaming sans fil comme AirPlay et Chromecast.

La flexibilité de combiner des barres de son, des enceintes, des caissons de basses et des amplificateurs compatibles avec DTS Play-Fi, quelle que soit la marque.

Une solution de diffusion en continu polyvalente, fonctionnant avec différents systèmes d’exploitation de téléviseurs et principales solutions de systèmes sur puce pour téléviseurs.