IFA 2023 : Roborock Zeo One, la première machine à laver de la marque.

A l’occasion de l’IFA 2023, Roborock innove encore une fois en franchissant une nouvelle étape dans la technologie domestique avec son tout dernier produit révolutionnaire : Roborock Zeo One. Bien connue pour ses aspirateurs robots de haute qualité, la marque fait désormais son entrée dans le monde de la lessive intelligente.

Une machine à laver connectée que la marque nous a présenté lors de la conférence de presse qui se tenait sur son stand de l’IFA ce mercredi. La marque nous a présenté également d’autres nouveautés que nous vous présenterons par la suite.

La révolution du nettoyage : Roborock Zeo One ?

Roborock dévoile son dernier bijou technologique, le Roborock Zeo One, une machine à laver que la marque présente comme révolutionnaire qui associe des capacités de lavage exceptionnelles à une connectivité intelligente. Avec cette nouvelle offre, la marque étend sa portée au-delà de l’aspiration et du nettoyage, démontrant ainsi son engagement envers l’innovation continue.

A relire : IFA 2023, un bon cru pour les organisateurs juste avant la 100e l’année prochaine. Ça y est d’ici vendredi, le salon du high-tech grand public ouvrira ses portes. Mais ça, c’est pour le grand public, car nous on y est déjà ! et on a de bonnes…

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Le Roborock Zeo One se distingue par sa polyvalence et ses caractéristiques techniques avancées. Doté de multiples programmes de lavage, il peut prendre en charge une variété de tissus et de niveaux de saleté. Grâce à sa capacité de séchage intégrée, vous n’avez plus besoin de transférer vos vêtements mouillés dans un autre appareil. Tout cela est possible grâce à une conception ergonomique et à une technologie de pointe. Le tout au travers d’un système de filtre rotatif qui aspire l’air humide qui le seche, le chauffe pour le renvoyer ensuite dans la machine pour faire secher votre linge.

Une expérience connectée

La connectivité intelligente est au cœur du Roborock Zeo One. Contrôlez et surveillez vos cycles de lavage et de séchage depuis votre smartphone, où que vous soyez. L’application dédiée vous permet de personnaliser vos paramètres, de recevoir des notifications en temps réel et même d’accéder à des conseils de lavage basés sur les types de vêtements que vous traitez. Et bien sur, le plus basique, mettre en route à distance la machine. Mais attention, elle ne mettra pas le linge dans la machine à votre place.

L’avenir de la lessive domestique

Avec le lancement de Roborock Zeo One, la marque continue de repousser les limites de ce qui est possible en matière de technologie domestique. Cette machine à laver connectée marque une nouvelle ère dans la façon dont nous envisageons le nettoyage et la lessive. Roborock s’impose une fois de plus comme un leader de l’innovation au service de notre confort au quotidien.

Prix et Disponibilité.

La machine à laver Roborock Zeo One sera commercialisée dans les prochains mois au prix de 1299€