IFA 2023 : Ecovacs DEEBOT X2 OMNI, un robot aspirateur qui ne tourne pas rond.

Ecovacs a récemment dévoilé sa dernière innovation en matière de robot-aspirateur avec le tout nouveau DEEBOT X2 OMNI. Présenté en avant-première à l’IFA 2023, cet aspirateur robot a attiré l’attention grâce à sa forme carrée innovante.

Cette nouvelle conception permet au DEEBOT X2 OMNI d’atteindre efficacement les coins et les recoins de votre maison, laissant vos sols impeccables.

Un robot aspirateur carré pour une propreté optimale

La caractéristique la plus marquante du DEEBOT X2 OMNI est sa forme carrée, un design novateur qui a suscité l’enthousiasme des visiteurs de l’IFA 2023. Contrairement aux modèles conventionnels, cette forme unique permet à l’aspirateur de couvrir une plus grande surface lors de chaque passage, ce qui se traduit par un nettoyage plus efficace et une propreté optimale. Grâce à cette conception, le DEEBOT X2 OMNI peut accéder aux coins et aux zones difficiles d’accès avec une facilité remarquable. Bien mieux que celle des robots ronds selon Ecovacs.

Performances de nettoyage avancées

Outre sa forme distinctive, le DEEBOT X2 OMNI est doté de performances de nettoyage avancées. Équipé de capteurs intelligents, il cartographie votre espace pour naviguer de manière efficace et éviter les obstacles. De plus, sa technologie de détection de tapis ajuste automatiquement la puissance d’aspiration en fonction du type de surface, garantissant un nettoyage en profondeur sur tous les types de sols.

Grâce à son système de filtration avancé, il capture les particules fines et les allergènes, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur. La station OMNI associée fournit une solution de nettoyage entièrement automatique : elle assure un lavage des serpillières avec de l’eau chaude à 55°C et sèche avec de l’air chaud. La fonction d’auto-nettoyage complète la station. Avec une puissance d’aspiration de 8000 Pa, le X2 OMNI conserve un faible niveau sonore.

A relire : DEEBOT T20 OMNI, le nouveau robot nettoyeur d’Ecovacs. La marque Ecovacs étoffe sa gamme avec ce nouveau DEEBOT T20 OMNI, un robot nettoyeur tout-en-un doté d’une technologie de lavage à l’eau chaude.

Confort et connectivité

Le DEEBOT X2 OMNI offre également un grand confort d’utilisation. Grâce à son application mobile intuitive, vous pouvez planifier des sessions de nettoyage, définir des zones à éviter et surveiller l’état de l’aspirateur, le tout depuis votre smartphone.

De plus, sa base de chargement automatique assure qu’il est toujours prêt à l’action. Avec sa connectivité Wi-Fi, vous pouvez même contrôler le robot à distance, offrant une expérience de nettoyage personnalisée et pratique.

Prix et disponibilité

Ecovacs annonce que son robot sera disponible en noir et en blanc. La version noir est déjà disponible au prix de 1 399,00€.