Sony dévoile cette semaine ses Sony Xperia ! Sony Xperia 5 II ?

Sony est toujours présent sur le marché des smartphones avec ses modèles Sony Xperia. La marque profite de la période de l’IFA et annonce une conférence de presse ce jeudi.

Alors, une fois de plus, Covid-19 oblige, la marque fera sa présentation sous la forme d’un meeting virtuel qui sera accessible online. Si on ne sait pas grand-chose encore sur les smartphones qui seront proposés, on connait déjà la date de la présentation.

Ainsi, la présentation se fera ce jeudi 17 septembre à 9h00 du matin.

A relire : Sony a dévoilé son Nouveau Xperia 1 II.

Un Sony Xperia 5 II en vue ?

Selon certaines rumeurs, la marque pourrait en effet bien présenter son Sony Xperia 5 II. Le smartphone a pu été « aperçu » sur le site de la FCC pour certaines certifications. Ainsi, le Sony Xperia 5 II devrait être équipé d’un écran 6.1” 120 Hz OLED. En outre, au cœur du téléphone, on devrait retrouver un processeur Snapdragon 865.

Ce qui nous permet de dire que le Sony Xperia 5 II sera donc bel et bien compatible 5G. Et ce n’est pas tout. Selon la certification affichée, il sera également doté de Bluetooth de NFC et de WiFi 6. Et donc hériter de toute la famille 802.11a/b/g/n/ac/ax.

Et quoi d’autre ?

Pour ce qui est de la batterie, le téléphone recevrait une batterie 4,000 mAh alimentée pour la charge par un port USB-C et son chargeur de 18W.

C’est en tout cas les premières informations que nous avons.

Reste à voir, jeudi ce qu’il en sera. En effet, il se pourrait que la marque dévoile également une nouvelle paire d’écouteurs intra auriculaire sans fil avec réduction de bruit active. Mais tout cela reste à nouveau pure spéculation. On attendra donc la conférence de presse pour en savoir davantage.