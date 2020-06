Sony a dévoilé son Nouveau Xperia 1 II.

Sony a dévoilé son nouveau smartphone haut de gamme. Un smartphone qui possède une puce 5G et qui a pour ambition d’être aussi bon qu’un appareil photo numérique de type reflex. Ce nouveau venu a pour nom Xperia 1 II.

Sony est une marque qui vous la connaissez, propose de tout, des écrans de salon, des chaines hi-fi et jusqu’il y a peu des PC portables de qualité, « les fameux Vaio ». Mais la marque mérite sa place aussi dans le segment des smartphones.

En effet, la marque n’est pas à ses débuts en matière de smartphone, on vous avait d’ailleurs présenté une vidéo du mode Slow Motion sur un de ses modèles lors du salon IFA de Berlin il y a quelques années.

Sony Xperia 1 II, le smartphone conçu pour la vitesse!

C’est en tout cas ce que nous annonce Sony pour ce nouveau venu dans sa gamme. En effet, avant tout pour ce qui est de la connexion internet. Ainsi, ce modèle joue la carte de la 5G. Alors, oui il faudra encore attendre un peu chez nous pour en profiter, mais le téléphone lui est déjà compatible. Cela est dû à la présence du processeur Qualcomm Snapdragon 865 qu’il embarque. Il est également doté de Wi-Fi double bande et de Bluetooth.

La photo, la force de l’appareil !

Sur ce point, Sony apporte toute son expertise en matière de lentille et capteur photo. Ainsi, l’ Xperia 1 II est le premier smartphone au monde qui prend des photos en rafale jusqu’à 20 ips2 avec suivi AF/AE3. En outre, Sony confirme que le téléphone intègre les technologies des appareils photo hybrides Sony Alpha. Il est équipé d’un triple objectif avec optiques ZEISS spécialement calibrées pour Xperia et d’un capteur 3D iToF.

La marque déclare :

« Grâce à l’application Cinematography Pro « powered by CineAlta », il est désormais possible d’enregistrer à différentes vitesses et de profiter davantage de réglages manuels depuis l’écran tactile comme la mise au point automatique et la balance des blancs personnalisée pour améliorer l’expérience de prise de vue cinématographique ».

Enfin le tout pour un smartphone doté d’un écran 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED de 6,5 pouces. Sony y intègre aussi l’application Cinematography Pro « powered by CineAlta » qui rend possible l’enregistrement à différentes vitesses et de profiter davantage de réglages manuels depuis l’écran tactile comme la mise au point automatique et la balance des blancs personnalisée.

Jouer avec votre manette de PS4 !

Pour proposer une symbiose totale à ses clients, Sony souligne que le téléphone est compatible avec sa manette de jeu sans fil DUALSHOCK 418 de PlayStation 4. Par exemple, il sera possible de jouer avec Call of Duty pour Mobile d’Activision.

Le téléphone sera commercialisé dès demain en France au prix de 1199€. Et bonne nouvelle pour tous les premiers acheteurs, Sony offrira dans la foulée un casque sans fil de son cru, le Sony WH-1000XM3.