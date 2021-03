FRITZ!Box 6850 LTE, la solution 4G pour l’internet à la maison.

La marque allemande AVM revient avec la FRITZ!Box 6850 LTE, un routeur Wi-Fi équipé d’un lecteur de carte SIM de manière pouvoir se connecter via une connexion mobile au lieu de ligne fixe. De quoi surfer sur la 4G de votre opérateur.

De nos jours, quand on pense à surfer sur Internet à la maison on pense forcément à la fibre, au câble ou au VDSL. Pourtant il est aussi possible de se connecter en 4G à la maison. Alors avec sa FRITZ!Box 6850 LTE, la marque propose une alternative à la BOX 4G des opérateurs mobile.

FRITZ!Box 6850 LTE, l’autre alternative d’AVM !

Alors, oui AVM est un des poids lourd en Allemagne avec sa fameuse FRITZ!Box. Une box ou un routeur grand public ultra complet et qui propose bien des solutions. Nous avions d’ailleurs publié un test complet sur la FRITZ!Box 7590 voilà déjà presque deux ans.

A relire : Test : AVM FRITZ!Box 7590.

Cette fois la marque revient une nouvelle solution qui n’est pas sans nous rappeler la FRITZ! Box 6890 LTE. Une solution qui permet d’utiliser une connexion 4G, plutôt qu’une connexion ligne fixe.

Cette nouvelle FRITZ!Box 6850 LTE embarque donc un lecteur de carte SIM qui accueillera la carte SIM de votre opérateur qui viendra établir la connexion internet au travers de la 4G. Un peu à la manière de votre smartphone et de son partage de connexion.

Ce nouveau routeur est en outre doté de deux antennes amovibles et détachables. A l’arrière, on lui trouve un port analog qui accueillera un téléphone (téléphonie IP). Ainsi que 4 ports Gigabit LAN. Sur le côté de l’appareil, AVM a eu l’idée d’installer un port USB 3.0.

De la sorte, il sera possible de venir mettre une imprimante ou un disque dur externe qui seront accessible sur le réseau.

Du Wi-Fi pour tout le monde.

Pour cette nouvelle FRITZ!Box 6850 LTE, AVM a opté pour une solution Wi-Fi 4×4 MIMO Wi-Fi 5. Soit le support du 802.11a/b/g/n/ac. La marque annonce un débit cumulé de 1266Mbit (866 Mbit/s en 5 GHz + 400 Mbit/s en 2.4 GHz)..

Autre détail intéressant, cette FRITZ!Box 6850 LTE gère également le MESH et pourra être associées aux autres produits Mesh de la marque. Il sera également possible de gérer plusieurs réseaux Wi-Fi avec en prime un réseau Wi-Fi invité. A noter qu’il est également possible d’activer ou désactiver le Wi-Fi via un bouton physique sur le routeur.