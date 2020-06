Android 10 débarque sur la Samsung Galaxy Tab S4.

La gamme de tablettes Samsung Galaxy Tab S4 va pouvoir profiter lors de sa prochaine mise à jour d’Android 10. Une nouvelle mise à jour que va pousser Samsung progressivement sur ses différents modèles de tablette.

Si vous êtes propriétaire d’une tablette Galaxy Tab S4, sachez que vous allez pouvoir profiter prochainement d’Android 10 et de ses fonctionnalités. Effectivement, on vient d’apprendre que Samsung avait commencé à pousser une mise à jour majeure pour son modèle de tablette.

Android 10, mais pas seulement !

Android 10 va donc débarquer sur la Galaxy Tab S4 lors de la prochaine mise à jour système. Une mise à jour conséquente et qui sortira dans un premier temps pour les modèles Galaxy Tab S4 LTE. Pour les possesseurs de la version Galaxy Tab S4 WiFi, il faudra encore attendre quelques semaines.

Cette mise à jour arrive avec l’arrivée du nouveau firmware T835XXU4CTF5. Avec cette nouvelle version d’Android, les utilisateurs de la tablette vont pouvoir utiliser le mode sombre amélioré. Ce qui devrait réduire la consommation de la tablette et donc offrir une autonomie un peu plus longue.

Outre cette partie, on trouvera également le rafraichissement des icônes, des animations plus fluides… Bref, toutes les fonctionnalités d’Android 10. Digital Wellbeing, Music Share, Quick Share, Samsung Daily (qui remplace Bixby Home) et la nouvelle application Gallery.

Sécurité et mise à jour de taille.

Par ailleurs, cette nouvelle mise à jour apporte également le correctif de sécurité de juin 2020 fraichement déposé par Google pour son système d’exploitation. De quoi en rassurer plus d’un.

A noter que cette mise à jour est assez importante. Et comme toute mise à jour de ce type, nous vous recommandons de la télécharger via une connexion Wi-Fi. Histoire de ne pas voir fondre votre forfait data mobile trop vite.

Cette mise à jour sera poussée par Samsung. Cependant, rien ne vous empêche d’aller faire un petit contrôle manuel dans les paramètres de mise à jour de votre tablette. Paramètres « Mise à jour du logiciel » et en appuyant sur télécharger et installer.

Si ce n’est pas le cas, il vous faudra encore attendre quelques semaines.