Test : Robot Tondeuse Husqvarna automower 405X.

Avec l’Husqvarna automower 405X, plus besoin de tondre votre pelouse. Tout comme les robots aspirateur se font maitres de la poussière de vos maisons de plus en plus de robots tondeuse se voient attribuer un jardin. Il est clair que nous cherchons le maximum de temps libre le week-end, et quoi de plus barbant que de devoir se lever tôt pour tondre la pelouse.

Surtout que les modèles se diversifient et sont maintenant vraiment autonomes, de plus les robots tondeuse gardent votre pelouse saine car elle ne ramassent pas l’herbes mais celle-ci est coupée et sert d’engrais (mulching).



Préambule.

Husqvarna est une société suédoise et connais déjà un certain succès avec ses outillages de jardin, tondeuses thermique et tronçonneuses. Il y a plusieurs marques dans le girons de Husqvarna, Gardena et McCullogh. Aujourd’hui nous nous sommes intéressé à son modèle l’Husqvarna automower 405X.

Présentation – Description.

Caractéristiques techniques du constructeur:

Modèle: Husqvarna automower 405X

Poids: 9.7 Kg

Dimensions du produit: 61x45x24 cm

Type de batterie: Lithium-ion

Capacité de la batterie: 2,0 Ah

Temps de charge: 60 min

Temps de tonte par charge: 50 min

Capacité de surface de tonte: 600 m² ±20%

Inclinaison maximale au travail: 40 %

Largeur de coupe: 22 cm

Hauteur de coupe: 20 – 50 mm

WIFI: non

Bluetooth: Oui

GPS: OUI aide a la navigation et protection contre le vol

Capteur de soulèvement: oui

Capteur d’inclinaison: oui

Intégration Smart Home: oui, google Home et Alexa

Application smartphone: oui, Automower connect

Firmware update: via 4G

Carte sim: oui valable 10 ans

Contenu de la boîte:

La boîte contient les éléments suivants :

Un robot tondeuse Husqvarna Automower 405X

Station de charge

Câble d’alimentation et transformateur

9 Lame de rechange

Notice d’utilisation

Notice d’installation