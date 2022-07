Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro, les premiers rendus 3D débarquent !

Voilà quelque temps que des fuites sur les Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro font le tour de la toile. Sur bases de ces fuites, on trouve désormais les premiers rendus 3D 360° de ce pourrait bien être les toutes nouvelles montres connectées du constructeur coréen.

Dans le marché des montres connectées, Samsung se livre une lutte acharnée avec Apple et d’autres acteurs du marché des « wearables » comme les nommes les anglophones ou des « objets connectés » comme on dit à la française. Et si le constructeur sud-coréen devait très certainement dévoiler ses nouvelles montres courant du mois d’aout. On peut déjà trouver des rendus 3D faits sur base des informations recueillies çà et là.

Galaxy Watch3 Titanium, Samsung propose une montre connectée en Titane. Samsung vient de dévoiler une nouvelle variante de sa montre connectée Galaxy Watch3 avec la toute nouvelle Galaxy Watch3 Titanium. Une montre connectée spéciale en titane léger.

Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro, une esquisse 3D qui pourrait refléter la réalité ?

C’est en tout cas ce à quoi nos confrères du site www.91mobiles.com ont passé leur temps pour notre plus grand bonheur à tous. Effectivement, sur base des données qu’ils ont récoltées un peu partout, le site nous propose des rendus 3D en 360° de ce que devraient être les futurs Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro.

Des rendus possibles sur base des projets baptisés par Samsung « Project X » et « Heart ». La première devrait être disponible en titane noir ou gris. Des modèles qui normalement seront proposés en version Bluetooth ou Bluetooth+LTE. Les montres devraient sans grandes surprises embarquer comme système d’exploitation WearOS 3.5 avec One UI Watch 4.5 en surcouche.

Pour rappel, les Samsung Galaxy Watch 4 sont proposées avec deux tailles d’écran rond de 44mm ou 46mm. On devrait donc retrouver le même type d’écran pour cette montre. Pour ce qui est des capteurs et des applications, on retrouvera certainement des standards ou « classiques » du milieu comme notamment le Suivi de la santé, Suivi de Fitness, la Pression artérielle et ECG.

Prix et Disponibilité.

Si on se base sur les prix des montres Samsung Galaxy Watch 4 actuels, on peut supposer que les nouvelles Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro devraient avoisiner les 250€.