Le Galaxy Book5 Pro 360 : Samsung étoffe sa gamme avec un nouveau PC à intelligence artificielle

Samsung présente son tout nouveau Galaxy Book5 Pro 360, un ordinateur portable qui introduit l’intelligence artificielle au sein de sa gamme de produits, enrichissant ainsi l’éventail des PC portables disponibles sur le marché.

L’arrivée du Galaxy Book5 Pro 360 marque une nouvelle étape pour Samsung, qui continue de développer son assortiment de PC en introduisant des technologies de pointe et des fonctionnalités innovantes.

Galaxy Book5 Pro 360 : Un saut technologique avec l’intelligence artificielle

Samsung enrichit sa gamme d’ordinateurs portables avec le Galaxy Book5 Pro 360, premier modèle intégrant des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle. Ce PC est conçu pour s’adapter aux besoins de ses utilisateurs grâce à un système de machine learning qui optimise les performances en temps réel, améliorant ainsi l’efficacité et la fluidité d’utilisation.

Un design polyvalent et flexible

Le Galaxy Book5 Pro 360 se distingue par son design convertible, permettant une utilisation en mode tablette ou ordinateur portable. Avec son écran tactile AMOLED de 15,6 pouces et une résolution 4K, ce modèle diversifie les possibilités d’utilisation tout en offrant une qualité d’image exceptionnelle pour le travail et les loisirs.

Performances et autonomie accrues

La nouvelle référence de Samsung propose également une autonomie prolongée, avec une batterie capable de tenir jusqu’à 18 heures sur une seule charge. La présence d’un processeur Intel Core de dernière génération et de 16 Go de RAM assure des performances fluides même pour les tâches les plus exigeantes, comme l’édition vidéo ou les jeux.

Disponibilité et prix du Galaxy Book5 Pro 360

Le Galaxy Book5 Pro 360 sera disponible à partir du 20 octobre 2024, avec un prix de lancement fixé à 1 499 euros. Samsung élargit son offre de produits pour répondre à la demande croissante pour des PC portables polyvalents et performants.

Récapitulatif technique

Écran : AMOLED, 15,6 pouces, résolution 4K

