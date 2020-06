Xiaomi et Huawei client pour du verre pliable (UTG).

Il se pourrait que les prochains smartphones pliables des deux constructeurs chinois soient dotés du même écran pliable que celui utilisé par le Samsung Galaxy Z Flip. A savoir un verre UTG.

Samsung a créé la surprise avec son Samsung Galaxy Z Flip qui apporte un nouveau concept de smartphone à écran pliable. Un concept qu’avait dévoilé également Motorola avec son RazR nouvelle génération.

Huawei de son côté a proposé cette année son Huawei Mate XS, un smartphone lui aussi muni d’un écran pliable et qui s’ouvre en deux pour former un écran bien carré avec des caractéristiques de multifenêtres.

A relire : Test : Huawei Mate Xs.

Xiaomi jusqu’à présent n’a toujours rien proposé de concret comme produit. Il se pourrait que ce dernier soit plus prudent que ses concurrents et préfère s’assurer de la bonne marche à prendre pour vendre son smartphone pliable.

Un écran UTG, mais pour quel modèle ?

Cependant, on vient d’apprendre que les deux constructeurs auraient décidé eux aussi de passer commande pour du verre pliable UTG (Ultra-Thin Glass). On ignore encore ce que les deux constructeurs ont dans leurs cartons en matière de smartphone pliable. Cependant, l’achat de tel verre laisse une porte ouverte à toutes les possibilités.

Pour Huawei, qui propose déjà deux téléphones pliables (mais un prix relativement élevé), pour Xiaomi il en est tout autre.

Effectivement, cette information laisse supposer que le géant chinois est fin prêt pour sortir un smartphone doté d’un écran pliable. Ce serait dès lors, le premier du genre pour la marque.

Xiaomi pliable, à quoi s’attendre ?

Il est certain que vu les prix des smartphones à écran pliable chez Samsung et Huawei, les clients ne se poussent au comptoir du magasin des fabricants. En outre, on attend également les retours de Motorola concernant les ventes de son RazR.

De son coté, Xiaomi à l’habitude de nous proposer des produits haut de gamme avec des tarifs milieu de gamme. Est-ce qu’on pourrait donc supposer voir arriver un téléphone Xiaomi à écran pliable pour seulement 500€.

Si c’est le cas, la marque chinoise pourrait marquer des points vis-à-vis de la concurrence. Affaire à suivre donc.