Androïd 11 Bêta débarque sur le Pixel 2.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui ne savent pas attendre. Google et l’équipe Android vient de dévoiler Android 11 Bêta. Une version qui est actuellement disponible pour les Pixel 2 mais qu’il est possible de télécharger pour d’autres smartphones.

Android est devenu un poids lourd dans l’industrie du smartphone. Effectivement, lorsque le marché du smartphone est apparu, Google a de suite senti la bonne affaire et tout mis en place pour proposer aux concepteurs de smartphone son propre système d’exploitation. Plus d’une décennie plus tard, les smartphones Android sont devenus les smartphones les plus vendus au monde.

Androïd 11 Bêta, quoi de neuf ?

Cette nouvelle version présente les prémices de ce qui devrait arriver pour l’automne. En effet, c’est à ce moment-là que Google devrait lâcher la version définitive de son nouveau système d’exploitation. Et ce, pour tous les smartphones.

Alors à premières vues, Google a décidé de jouer la carte du « tout sous la main » avec la nouvelle fonctionnalité « Bubbles ». L’idée ici est de permettre à l’utilisateur de pouvoir recevoir toutes ses notifications facilement sur l’écran sans devoir basculer d’une tache à l’autre.

Pour ce faire, Android 11 Bêta affiche de petites bulles sur l’écran avec le logo de l’application. Cela fait quelque peu pensé au système de Messenger quand vous recevez des messages de vos contacts.

Androïd 11 Bêta, la vie privée à tout prix !

Effectivement, Dave Burke, vice-président de l’ingénierie d’Android, a apporté quelques précisions également sur la partie vie privée et notamment la géolocalisation. Ainsi, désormais, il y aura des autorisations uniques pour les applications.

Celles-ci obligent les applications à demander une approbation à l’utilisateur à chaque fois qu’elles accèdent aux fonctions de localisation. Plus question de valider une première fois et d’avoir constamment accès aux informations. Il en sera également de même pour les requêtes pour accéder à votre caméra ou encore à votre micro.

Par ailleurs, l’accès est automatiquement fermé lorsque l’application n’est pas utilisée

Enfin, si vous êtes intéressé par cette nouvelle version Android 11 Bêta, sachez que pour pouvoir l’installer il vous faudra être en possession d’un smartphone de Google ! À savoir, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4.