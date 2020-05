Nouvelles mises à jour logicielles pour les Samsung Galaxy Buds.

Samsung vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle mise à jour logicielle pour ses écouteurs intra auriculaire, les Samsung Galaxy Buds. Une mise à jour qui intègre de nouvelles fonctions de connectivité. Des fonctions également disponibles sur les Galaxy Buds+.

Le monde de l’audio et plus particulièrement celui des écouteurs intra auriculaire a explosé l’année passée. En effet, la qualité des écouteurs intra auriculaire de type True Wireless a fait que désormais, ce segment est pour le moins porteur et marche plutôt bien auprès des consommateurs.

C’est donc tout naturellement que Samsung s’est lancé dans l’aventure et a proposé ses écouteurs intra auriculaire maison au travers des Galaxy Buds et Galaxy Buds+. Et pour prouver à ses clients qu’ils ont fait le bon choix, la marque continue de faire évoluer ses écouteurs. Notamment, grâce à une mise à jour qui apporte son lot de nouvelles fonctionnalités.

Appairage facile des Galaxy Buds à votre PC.

Samsung intègre désormais dans ses Galaxy Buds et Galaxy Buds+ la fonction Microsoft Swift Pair. De la sorte, selon Samsung, cette fonction permet d’associer plus facilement vos Galaxy Buds à votre PC Windows 10. De plus, avec l’ajout de la compatibilité Swift Pair, les Samsung Galaxy Buds peuvent désormais, comme les Galaxy Buds+, prendre en charge des expériences multiples d’appariement sur des appareils mobiles ou PC.

Ainsi, il sera par exemple possible d’écouter de la musique depuis votre ordinateur ou de faire des conversations Skype sur votre PC tout en ayant la possibilité de décrocher un appel entrant sur votre smartphone directement sur vos Galaxy Buds.

Autre fonctionnalité ajoutée, le mode Ambient Sound qui devient automatique. Il vous suffit de mettre vos Buds pour désormais entendre le son ambiant et prendre conscience du monde qui vous entoure

L’option Spotify pour vos Galaxy Buds.

Il est désormais possible avec une simple pression longue sur vos Galaxy Buds de jouer votre playlist Spotify. Appuyez et maintenez à nouveau les Galaxy Buds, et Spotify vous recommandera des playlists spéciales