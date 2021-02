HomeTap, la vanne thermostatique connectée d’Avidsen.

HomeTap, derrière ce nom, Avidsen nous dévoile sa nouvelle solution dédiée à la domotique connectée de notre maison. Il s’agit d’une vanne thermostatique connectée destinée à équiper votre radiateur.

Alors, il est vrai que nous ne sommes pas amenés à utiliser constamment les vannes thermostatiques de nos radiateurs. De fait, généralement celles-ci sont mises à un niveau bien précis et occasionnellement nous les modifions quelque peu selon la température ambiante.

Désormais avec la vanne thermostatique connectée HomeTap, vous pourrez le faire à distance.

HomeTap, fixer la température de votre chauffage depuis votre smartphone.

C’est en effet ce que se propose de faire Avidsen avec cette nouvelle vanne thermostatique connectée. Celle-ci est équipée de Wi-Fi et pourra être couplée à l’application Avidsen Home. L’application permettra de piloter la vanne pour définir la température de votre choix, mais pas seulement.

En effet, cette nouvelle vanne thermostatique connectée pourra être compatible avec les autres produits de la marque par exemple le détecteur de fenêtre ouverte. De la sorte, la vanne pourra de manière automatique diminuer la température voire couper le chauffage en cas de fenêtre ouverte.

Il sera aussi possible comme sur un thermostat d’intérieur de définir des plages horaires selon les jours de la semaine. Ainsi, vous pourrez réduire la température de la vanne durant les heures ou vous êtes en vacances ou au bureau. Ainsi, pas besoin le matin avant de partir au bureau de faire le tour de vos radiateurs.

HomeTap, compatible avec tous les radiateurs.

Si vous n’êtes pas chauffagiste, sachez que parfois les radiateurs n’ont pas forcément le même format pour ce qui est de la fixation de la vanne. ¾, ½, 2 pouces… autant de possibilités qui risque de vous induire en erreur quant au choix d’une vanne.

Sur ce point Avidsen a pris les devants en incluant avec chaque vanne des bagues de fixation à diamètre différent. Et ce afin d’être compatible avec la plupart des radiateurs du marché. Il faut dire que la marque posède une large gamme de produits dans le domaine.

HomeTap, prix et disponibilité.

La vanne thermostatique seule plus les bagues de fixation est d’ores et déjà disponibles et proposées au prix public conseillé de 49,90 € TTC.